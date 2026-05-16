México ya conoce a la Corea del Sur que llegará al Mundial 2026: los asiáticos tendrán un arsenal europeo

Excélsior

La Selección Nacional Mexicana de Futbol ya conoce el tamaño del desafío que le espera en la Perla de Occidente. Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, presentó de manera oficial la lista de 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Se trata del arsenal que pisará el Estadio Guadalajara el próximo 18 de junio en el segundo y crucial partido de la fase de grupos.

La convocatoria de los denominados “Guerreros de Taeguk” ratifica que el orden asiático vendrá respaldado por el roce al más alto nivel internacional. Lejos de depender únicamente de su liga local, el conjunto surcoreano llegará a Guadalajara con una columna vertebral forjada en las principales potencias del fútbol europeo y una adición histórica nacida en las entrañas de la Bundesliga alemana.

Jens Castrop: el dilema germano que rompe paradigmas

El nombre que acapara las libretas de inteligencia del entorno mexicano es el de Jens Castrop. El mediocampista de 22 años, pieza regular del Borussia Mönchengladbach, se convertirá de forma oficial en el primer futbolista de doble ascendencia en defender a Corea del Sur en una Copa del Mundo.

Castrop, de padre alemán y madre coreana, completó su cambio de federación internacional apenas en agosto de 2025, tras haber sido internacional en las categorías inferiores de Alemania. Su campaña en la Bundesliga 2025-26 respalda el llamado con 26 partidos disputados, tres anotaciones y una asistencia. El volante aporta una dinámica física e intensidad de recuperación europea que promete convertir el medio campo del Estadio Akron en una auténtica zona de guerra para los creativos mexicanos.

Lista completa Corea del Sur

Porteros : Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Defensas : Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Viena), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon Hana)

Centrocampistas : Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris) Saint Germain)

Delanteros : Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (LA FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)