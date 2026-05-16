Alumno BUAP alcanza la Olimpiada Nacional de Taekwondo

Eduardo Solano Martínez. estudiante de la Facultad de Administración, clasificó a la Olimpiada Nacional de Taekwondo que se realizará en Tlaxcala del 17 al 23 de mayo.

Desde Puebla

El estudiante destacó al imponerse en sus dos combates frente a los representantes del IMSS y la UNAM, en la fase regional avalada por la CONADE.

Solano Martínez explicó: “El proceso ha sido largo. El primer filtro fue en Puebla, siempre poniendo mi nivel por la delantera.

“Y en todo ese proceso nos preparamos hasta abril. La verdad, vamos a ganar.

“No tendría caso ir y no buscar el oro. No tendría caso ir y no buscar ganar. Entonces, vamos a ganar, sea cual sea el resultado, hay que darlo todo.

“Yo entré a la disciplina de Taekwondo por la recomendación de unos amigos. Y creo que es parte del proceso: Aprender a solucionar esos pequeños errores que pueden aparecer en el transcurso.

“La verdad, muy contento con la vida, con este estilo de vida y los desafíos que se me presentan.

“La verdad es que sí, pero si estoy muy sincero, no tendría sentido esforzarme al máximo.

“Digo, ¿qué sentido tiene vivir si no voy a hacer todo lo que esté en mis manos? La verdad es que me gusta.

“Amo a la universidad, la verdad es que la agarré mucho aprecio a la universidad, me ha dado valores, me ha ayudado a crecer como persona.

“Como mencionaba hace un momento, el trabajo que hemos llevado en conjunto con la universidad me ha formado como atleta y como persona.

“Más que como atleta, he entendido cosas que me ayudan a poder destacar en mi deporte”, concluyó.

En el evento se dieron cita taekwondoínes de la región V, conformada por los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Puebla.