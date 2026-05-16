Habrían encontrado cuatro cadáveres de jóvenes en Coronango

Desde Puebla

En estos momentos, cuerpos de auxilio de Cuautlancingo realizan rescate de cuatro cadáveres jóvenes al interior de un auto en el ‘Montero’ en San Francisco Ocotlán Coronango, Puebla.

Hallan sin vida a cuatro jóvenes desaparecidos en la mina El Montero en San Francisco Ocotlán, Coronango.

Fueron vistos anoche en las fiestas de San Isidro Labrador y hoy una llamada anónima reportó que el vehículo en el que iban había caído de más de 20 metros.