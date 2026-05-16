Acumula Puebla 225 positivos de sarampión

Erika Méndez

Al corte de este 16 de mayo, Puebla ha acumulado 225 casos positivos de sarampión, informó la Secretaría de Salud encabezada por Joaquín Espidio Camarillo.

Detalló que del total, 117 son casos de mujeres y 108 de hombres, además hay 508 casos probables y 235 han sido descartados.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas de prevención, tales como vacunarse conforme a la campaña vigente, lavarse las manos frecuentemente y no automedicarse.