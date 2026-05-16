Llama la SMT a tramitar licencias de conductor sin intermediarios

Erika Méndez
La secretaría de Movilidad y Transporte hizo un llamado a la ciudadanía a tramitar su licencia de conducir sin intermediarios.
Dichos documentos no tienen validez, es importante que acudan a centro de atención autorizado, a fin de evitar fraudes.
Detalló solo en Puebla capital hay cinco espacios para hacer el trámite:
Los Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y San Javier, las Unidades Integrales de Servicios de Plaza Finanzas y del Centro de Convenciones, así como el Módulo de Licencias La Paz.
You may also like
-
Habrían encontrado cuatro cadáveres de jóvenes en Coronango
-
Alumno BUAP alcanza la Olimpiada Nacional de Taekwondo
-
México ya conoce a la Corea del Sur que llegará al Mundial 2026: los asiáticos tendrán un arsenal europeo
-
Robert Lewandowski deja al Barcelona y sacude al futbol europeo tras 119 goles
-
Israel mata al líder del brazo armado de Hamás