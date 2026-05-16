Llama la SMT a tramitar licencias de conductor sin intermediarios

Erika Méndez

La secretaría de Movilidad y Transporte hizo un llamado a la ciudadanía a tramitar su licencia de conducir sin intermediarios.

Dichos documentos no tienen validez, es importante que acudan a centro de atención autorizado, a fin de evitar fraudes.

Detalló solo en Puebla capital hay cinco espacios para hacer el trámite:

Los Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y San Javier, las Unidades Integrales de Servicios de Plaza Finanzas y del Centro de Convenciones, así como el Módulo de Licencias La Paz.