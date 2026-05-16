Murió empleado en la caseta Cuacnopalan-Oaxaca 

Desde Puebla
La tarde de este sábado, un trabajador de la caseta de cobro número 76 Tehuacán, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, perdió la vida luego de desvanecerse repentinamente.
De acuerdo a los primeros reportes, el hombre comenzó a sentirse mal, cayó inconsciente, y de inmediato se solicitó apoyo de paramédicos.
Aunque los cuerpos de emergencia arribaron rápidamente e intentaron reanimarlo, presuntamente habría sufrido un infarto y ya no presentaba signos vitales.
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