Venezuela deporta a Estados Unidos a Alex Saab, operador financiero clave de Maduro

Excélsior

Venezuela deportó este sábado a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero y testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La deportación fue confirmada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) mediante un comunicado oficial difundido este 16 de mayo, en el que explicó que la medida se tomó debido a los procesos judiciales abiertos contra Saab en territorio estadounidense.

La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, señaló el organismo venezolano. La entrega de Saab ocurre meses después de la caída de Maduro y en medio del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, administración que ha iniciado una nueva etapa de cooperación con autoridades estadounidenses. Estamos trabajando con organismos internacionales y autoridades judiciales para atender procesos pendientes vinculados con corrupción y lavado de activos”, indicaron fuentes cercanas al gobierno venezolano citadas por medios locales.

Saab vuelve al centro del escándalo

De acuerdo con reportes de medios venezolanos y colombianos, Saab fue trasladado desde la prisión de El Helicoide, en Caracas, hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía bajo un fuerte operativo de seguridad.

Ahí abordó una aeronave Gulfstream con matrícula estadunidense y destino a Opa-locka, en Miami, Florida, donde enfrentará nuevamente cargos federales relacionados con lavado de dinero, corrupción y conspiración criminal.

Según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab habría construido una compleja red financiera internacional para mover cientos de millones de dólares provenientes de contratos públicos venezolanos, especialmente ligados al programa de alimentos subsidiados CLAP.

Las autoridades estadounidenses sostienen que utilizó empresas registradas en países como Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para ocultar recursos y realizar transferencias internacionales.

La investigación se centra en movimientos financieros ilícitos vinculados a contratos adjudicados durante el gobierno chavista”, señalaron fiscales estadounidenses en expedientes judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde mientras realizaba una escala aérea. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde permaneció preso hasta diciembre de 2023.

En ese momento recibió un indulto del entonces presidente estadounidense Joe Biden como parte de un intercambio diplomático que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Tras regresar a Caracas, Maduro lo integró nuevamente a su círculo político y lo nombró presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas y posteriormente ministro de Industria y Producción Nacional.

Sin embargo, tras la captura de Maduro en enero de 2026 por fuerzas especiales estadunidenses, Saab perdió influencia política y fue detenido nuevamente por autoridades venezolanas semanas después.

Su cooperación podría ser clave para esclarecer la estructura financiera del chavismo”, señalaron fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadunidenses.

Además de las acusaciones en Estados Unidos, Saab enfrenta antecedentes judiciales en Europa. En Italia fue condenado por operaciones de lavado de dinero relacionadas con la compra de propiedades de lujo utilizando fondos presuntamente ilícitos.

Analistas internacionales consideran que su regreso a territorio estadounidense podría tener consecuencias importantes en las investigaciones abiertas contra figuras cercanas al chavismo, incluida Cilia Flores.

El caso también representa uno de los mayores expedientes internacionales de corrupción vinculados al gobierno venezolano en las últimas décadas y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre redes financieras y contratos públicos manejados durante la administración de Maduro.

Con información de AFP y Reuters.