Concluyó construcción del puente de La Panga

Erika Méndez

La construcción del puente de La Panga, ahora llamado Puente de la Transformación, ya concluyó, informó el titular de la secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras.

En conferencia de prensa, dijo que, pese a que la inauguración aún no se lleva a cabo, ya fue abierto a la circulación peatonal y vehicular sin ningún costo.

Aseguró que se trata de una obra esperada por los ciudadanos, para dar solución a problemas de movilidad.