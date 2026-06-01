Gobierno de Puebla pagó 8.3 mdp para que el estado estuviera en la Guía Michelin

Erika Méndez

Gobierno de Puebla pagó 8 millones 323 mil pesos, para que el estado formara parte de la Guía Michelin, reveló Carla López Malo, titular de la secretaría Desarrollo Turístico.

En conferencia de prensa, señaló que se trata de un proyecto firmado por tres años a través de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Dijo que, a pesar del pago, no se tenía asegurado un reconocimiento, pues, aunque los supervisores pueden acudir a los restaurantes, no había garantía de que alguno recibiera certificado o estrella.