Los Diablos Rojos barren a Conspiradores con jonrones de Robinson Canó y Ramón Flores

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La novena capitalina se mantiene en la cima de la clasificación de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol

Los Diablos Rojos del México cerraron la serie ante Conspiradores de Querétaro con triunfo de 6-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú. La novena capitalina no dio tregua ante sus rivales y aseguró la barrida en el juego tres, gracias a los batazos de Robinson Canó y Ramón Flores en el cierre de la primera entrada.

Conspiradores tomó la ventaja en el inicio del primer inning. Rainel Rosario abrió con doble al jardín izquierdo, avanzó a tercera en lanzamiento descontrolado de Luis Fructuoso y anotó con sencillo de Yurisbel Gracial por la antesala para el 1-0.

La respuesta de Diablos llegó en el cierre del mismo episodio. Moisés Gutiérrez conectó doble al jardín derecho y Robinson Canó siguió con jonrón entre los jardines izquierdo y central, batazo con el que México dio vuelta a la pizarra 2-1.

La entrada continuó con base por bolas para José Marmolejos y sencillo de Francisco Mejía al jardín central. Ramón Flores apareció con cuadrangular por el jardín derecho, con Marmolejos y Mejía en circulación, para colocar el marcador 5-1, con lo que la victoria fue tomando forma desde un principio del compromiso.

Después del ataque de la primera entrada, Conspiradores no volvió a anotar hasta el noveno inning. La ofensiva de Querétaro dejó corredores en base en la cuarta y octava entradas, mientras el pitcheo de México mantuvo la ventaja en la pizarra.

La novena capitalina aumentó la diferencia en el cierre del sexto capítulo. Francisco Mejía pegó sencillo al jardín izquierdo y Ramón Flores conectó imparable al derecho; después, Rio Ruiz bateó rodado para doble matanza, jugada en la que Mejía anotó la sexta carrera del equipo local.

En la parte alta de la novena, Fabricio Macías conectó jonrón entre los jardines izquierdo y central para acercar a Conspiradores 6-2. Yangervis Solarte se ponchó y Yurisbel Gracial elevó a primera base para cerrar el encuentro.

Con el resultado, Diablos Rojos del México completó la barrida sobre Conspiradores de Querétaro en el Alfredo Harp Helú. Robinson Canó y Ramón Flores marcaron el rumbo del juego con cuadrangulares en la primera entrada, mientras México sostuvo la ventaja hasta el último out gracias también al buen pitcheo sobre la lomita.

La victoria fue para Edwin Fierro; mientras que la derrota se le adjudicó a Tyler Viza de Conspiradores. Con este resultado, los escarlatas llegaron a 25 victorias, por lo que se mantienen en la cima de la clasificación de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol.