¡Orgullo nacional! Árbitros mexicanos inician concentración en Miami con la mira puesta en el Mundial 2026

TELEDIARIO

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer con gran orgullo que la delegación nacional de silbantes portadores del Gafete FIFA iniciará de manera oficial su concentración el 31 de mayo de este año.

Los siete colegiados aztecas elegidos se darán cita en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, con el firme propósito de comenzar la preparación final de cara a su histórica participación en la tan esperada Copa del Mundo 2026, certamen que se disputará conjuntamente en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026?

La convocatoria cuenta con un equilibrio ideal entre jerarquía y juventud. Al frente de la lista de árbitros centrales se encuentra el sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos, quien aportará toda su experiencia internacional.

De igual manera, resalta el llamado de Katia Itzel García Mendoza como jueza de cancha, consolidando el notable protagonismo que ha adquirido el arbitraje femenil en el plano profesional.

En lo que respecta a las bandas, el cuerpo de abanderados designados por el organismo rector del balompié internacional estará integrado por un sólido tridente de asistentes. Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y el experimentado Alberto Morín Méndez serán los encargados de salvaguardar la precisión en las bandas.

Por último, el contingente de la Liga MX se complementa con los especialistas encargados de la cabina tecnológica y el videoarbitraje. Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo fungirán como representantes en el VAR.

De este modo, el grupo multidisciplinario de jueces mexicanos se declara listo para afrontar el campamento de entrenamiento de alta exigencia en territorio estadounidense, con la misión de dejar en lo más alto el prestigio del arbitraje azteca durante la máxima fiesta del fútbol.

“La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026. A lo largo de sus carreras, han demostrado ser grandes profesionales con una destacada participación en competencias nacionales e internacionales, demostrando el nivel y la calidad del arbitraje mexicano en el concierto mundial”, indicó parte del comunicado.

Lista oficial de árbitros mexicanos convocados al Mundial 2026

César Arturo Ramos Palazuelos (Central)

Katia Itzel García Mendoza (Central)

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán (Asistente)

Marco Antonio Bisguerra Mendiola (Asistente)

Alberto Morín Méndez (Asistente)

Guillermo Pacheco Larios (VAR)

Erick Yair Miranda Galindo (VAR)