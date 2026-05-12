Ambulantes invaden la “calle de lo dulces”

María Tenahua

Ambulantes ganan terreno e invaden la calle 6 Oriente o de los Dulces de la capital poblana, vialidad convertida en semipeatonal y turística.

Durante un recorrido realizado por este medio de comunicación, se observó que los informales invadieron las banquetas y el arroyo vehicular y peatonal, comercializan productos de temporada, incluso; representando competencia desleal para el establecido, debido a que algunos venden dulces a granel y tradicionales.

El secretario general de Gobierno (SGG) Franco Rodríguez Álvarez, señaló que no se permitiría la presencia de informales en las calles del corazón de la ciudad; sin embargo, esto no se cumple.

Asimismo, hay automóviles estacionados, lo que representa que el peatón ya no tenga espacio para caminar.

Y es que también se observó algunos ambulantes en la calle 5 de Mayo, donde el funcionario municipal ha repetido en diferentes entrevistas que no se tiene permitida esta actividad