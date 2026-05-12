40 solicitudes para filmar en Puebla capital este año: Jaime Oropeza

María Tenahua

Este año, el gobierno de la ciudad tiene proyectadas 40 solicitudes de grabaciones cinematográficas, informó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

Destacó que hasta el momento no se puede definir la derrama económica, que va a depender de las que se realicen en todo el año.

Jaime Oropeza recordó que el año pasado se filmaron 56, destacó la serie “Mal de Amores”, que se va a transmitir a través de Netflix.

Agregó que esta serie ayudará mucho a proyectar a la ciudad y atraer a más turistas a la capital.

El funcionario municipal precisó que las sedes que más solicitan los productores del material cinematográfico son el Centro Histórico, Parque Sandela y la zona de Los Fuertes.