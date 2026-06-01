Dos hombres y una mujer heridos durante balacera en el mercado Morelos

Sadit González
Se reporta balacera en el mercado Morelos, a la altura del Campanario, se habla de personas lesionadas.
Se habla inicialmente de dos hombres y una mujer heridos.
Tras persecución, elementos policiales lograron asegurar a dos sujetos presuntos responsables con una motocicleta y arma de fuego.
En la zona del Campanario hay un fuerte despliegue de elementos de segueidad.
Los lesionados ya son atendidos por paramédicos.
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