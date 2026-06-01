Alejandro Armenta encabeza mesa de seguridad en la Mixteca

– El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la Mesa Estatal de Paz en la microrregión 23, con la presencia de presidentas y presidentes municipales, así como los titulares de fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Desde Puebla

ACATLÁN DE OSORIO, Pue.— Al plantear una ruptura con las viejas prácticas del poder y definir una nueva ética pública en la que gobernar significa asumir una responsabilidad humanista, con el pueblo en el centro de las decisiones, bajo criterios de austeridad, rendición de cuentas y sentido social, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la Mesa Estatal de Paz en este municipio.

Ante presidentas y presidentes municipales de la microrregión 23, así como de los titulares de la DEFENSA, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, así como las Fiscalías y el Poder Judicial, el gobernador Armenta Mier resaltó que la visión humanista encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se traduce en una administración que busca dejar atrás el derroche, los privilegios y la distancia burocrática, para dar paso a una gestión cercana, territorial y orientada al bienestar colectivo.

Reiteró que encabeza un gobierno de territorio no de escritorio, como lo ha pedido la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el fin de atender las principales necesidades de las y los poblanos en las diferentes microrregiones de la entidad, entre ellas la seguridad y el desarrollo económico a través de programas que generan riqueza comunitaria.

En la Mesa Estatal de Paz estuvieron presentes el Comandante de la 25ª Zona Militar en Puebla, General de Brigada del Estado Mayor, Ernesto Estrada González; Coordinador de la Guardia Nacional, Alberto Soto; el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; así como integrantes del Gabinete como el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala y el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez; además de presidentas y presidentes municipales y delegados de la microrregión 23.