Buscan intervenir este año 200 mil hectáreas de temporal en Puebla 

Erika Méndez
La secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla busca invertir e intervenir 200 mil hectáreas de temporal este 2026, porque en abril inició el ciclo agrícola.
La titular de la dependencia, Ana Laura Altamirano, dijo que se trata de la estrategia estatal de tecnificación, también se busca apoyar a más de 105 mil productoras y productores.
Destacó que la entidad cuenta actualmente con mil 84 equipos de alta tecnología como tractores, drones, trilladoras de sorgo e implementos divididos en 220 módulos.
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