Fortalecen educación y desarrollo económico en Puebla

-Gobierno estatal y universidades impulsan modelo de vinculación regional.

-Participan 25 instituciones de educación superior en estrategia económica y laboral.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la educación, el empleo y el desarrollo económico en las distintas regiones de la entidad, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier consolidó una alianza estratégica con instituciones de educación superior mediante la firma del Convenio Marco de Colaboración para la implementación del Modelo de Centros Integrales de Transformación y Seguridad Económico-Laboral Puebla Cinco de Mayo (CITSEL–Puebla Cinco de Mayo).

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este proyecto representó casi un año de trabajo interinstitucional entre dependencias estatales, instituciones educativas y equipos técnicos, con la finalidad de construir un modelo regional que permita combatir la pobreza mediante la educación y la integración de las y los jóvenes al sector productivo. La estrategia contempla acciones de orientación, capacitación, desarrollo de marcas, impulso empresarial y acercamiento de servicios para estudiantes, productores y pequeñas empresas.

Explicó que la iniciativa responde a la visión del gobierno estatal y al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual prioriza el desarrollo regional, la descentralización económica y la generación de oportunidades para las comunidades.

Víctor Gabriel Chedraui señaló que el modelo CITSEL tendrá tres ejes fundamentales: atención, transformación y vinculación laboral. Indicó que las instituciones participantes albergarán ferias de empleo, programas de capacitación y acciones de fortalecimiento empresarial, con el propósito de que las y los estudiantes complementen su formación académica con experiencia práctica y servicio social orientado a las necesidades reales de cada región. Añadió que el esquema facilitará que productores y pequeñas empresas realicen trámites y reciban asesoría en sus municipios, lo que reducirá costos, tiempo y traslados, además de acercar financiamiento, acompañamiento técnico y herramientas para fortalecer la actividad económica local.

En su oportunidad, el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, destacó que Puebla fortalece la vinculación entre la educación y el desarrollo económico para generar mayores oportunidades, competitividad y bienestar social para las y los poblanos. Asimismo, señaló que este convenio permitirá consolidar una alianza estratégica para impulsar el modelo CITSEL Puebla Cinco de Mayo, mediante la participación de instituciones educativas como aliadas del desarrollo regional.

En este acuerdo participan 25 Organismos Públicos Descentralizados del sector educativo, entre ellos 14 Institutos Tecnológicos Superiores, ocho Universidades Tecnológicas y tres Universidades Politécnicas, las cuales fungirán como brazos técnicos para la verificación de estándares necesarios para la obtención de la Marca o Sello Distintivo Puebla Cinco de Mayo. Las instituciones también aportarán innovación, conocimiento técnico y herramientas académicas para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico en las distintas regiones del estado, con una visión enfocada en la educación dual y la integración laboral de las y los jóvenes antes de concluir su preparación profesional.

Durante el acto estuvo presente la subsecretaria de Educación Superior, Lizbet Martínez Moreno; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; y la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, así como rectoras, rectores, directoras y directores de los Institutos Tecnológicos Superiores de Acatlán de Osorio, Atlixco, Ciudad Serdán, Huauchinango, Libres, Sierra Negra de Ajalpan, Sierra Norte de Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza y Zacapoaxtla.

También participaron representantes de las Universidades Tecnológicas de Huejotzingo, Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, Izúcar de Matamoros, Puebla, Oriental, Tecamachalco, Tehuacán y Xicotepec de Juárez, así como de las Universidades Politécnicas de Amozoc, Puebla y Metropolitana de Puebla.