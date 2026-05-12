Salud Slider Principal

Grave, mujer embestida por operador de grúa en un puesto de memelas de Tehuacán

By Roberto Desachy / 12 mayo, 2026

Desde Puebla

Conductor de grúa perdió el control y terminó sobre un puesto de comida en Tehuacán.

Los hechos, en 4 Poniente y Héroe de Nacozari.

Trabajadora del puesto de memelas resultó lesionada y trasladada de emergencia a un hospital.

 

You may also like

Categorías