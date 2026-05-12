Grave, mujer embestida por operador de grúa en un puesto de memelas de Tehuacán

Desde Puebla
Conductor de grúa perdió el control y terminó sobre un puesto de comida en Tehuacán.
Los hechos, en 4 Poniente y Héroe de Nacozari.
Trabajadora del puesto de memelas resultó lesionada y trasladada de emergencia a un hospital.
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