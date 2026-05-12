Video: Hallaron encobijado en San Miguel Canoa

https://x.com/desachyroberto/status/2054264961791132107?s=48
Desde Puebla
Maniatado, encobijado y con huellas de violencia fue tirado el cadáver de un hombre en Puebla capital.
A orillas de la carretera a la junta auxiliar San Miguel Canoa, altura de la colonia Santiago de los Leones.
La zona quedquedó a resguardo del ejército mexicano, policía municipal y estatal para preservar los indicios.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.
You may also like
-
Regidora Georgina Ruiz podría ser sancionada por no justificar inasistencia
-
Lo importante no es pensar en la siguiente elección, sino en las próximas generaciones: Armenta
-
PAN acusa al ayuntamiento de Puebla de pretender entregar pozos comunitarios a empresa privada
-
Un joven motociclista perdió la vida tras salirse del camino en Tepeaca
-
Maestro asesinado a balazos en Izúcar de Matamoros