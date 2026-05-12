Video: Hallaron encobijado en San Miguel Canoa

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Desde Puebla

Maniatado, encobijado y con huellas de violencia fue tirado el cadáver de un hombre en Puebla capital.

A orillas de la carretera a la junta auxiliar San Miguel Canoa, altura de la colonia Santiago de los Leones.

La zona quedquedó a resguardo del ejército mexicano, policía municipal y estatal para preservar los indicios.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.