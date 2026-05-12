Regidora Georgina Ruiz podría ser sancionada por no justificar inasistencia

María Tenahua

Este martes, en la sesión de la comisión de Vigilancia, se acordó un proceso administrativo sancionador contra la regidora de Morena Georgina Ruiz Toledo, debido a que presentó un justificante de inasistencia extemporáneo.

Ante esto, el presidente de la comisión, Manuel Durán Gómez, explicó que el pasado 19 de marzo se llevó a cabo la comisión de Asistencia y Protección a la Niñez, que preside la regidora María Esther Ortiz Pérez y asistieron cuatro de las cinco integrantes, faltó la regidora, quien horas después presentó su justificante ante la Secretaría General del Ayuntamiento.

Por esta situación, la regidora María Esther Ortiz solicitó a la misma secretaría una opinión sobre si este justificante ingresó de manera correcta o ya había vencido su vigencia.

Por ello, se solicitó este procedimiento y se notifique a la regidora Georgina Ruiz, quien tendrá cinco días hábiles para defenderse.