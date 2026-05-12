DEA dice que acusación contra Rocha Moya “es sólo el inicio” en México

LA JORNADA

El jefe de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, aseguró este martes ante el Senado de Estados Unidos que la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el comienzo” de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico.

Durante una audiencia en el Senado estadunidense, el senador republicano por Luisiana, John Kennedy, cuestionó a Cole sobre la acusación presentada por autoridades federales contra Rocha Moya por presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención”, respondió el titular de la DEA, quien previamente trabajó como agente en Colombia, Afganistán y finalmente México.

Cole afirmó que funcionarios mexicanos que colaboran con organizaciones criminales son “igual de responsables” de las muertes provocadas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. “Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadunidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, declaró. “Y le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, añadió el funcionario.

Por su parte, Kennedy señaló que gobiernos mexicanos anteriores mostraron tolerancia frente a los cárteles. “Cuando un presidente anterior de México hace campaña bajo una plataforma de ‘abrazos, no balazos’ respecto a los cárteles, eso habla mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar”, dijo el legislador, en referencia a la estrategia de seguridad impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 29 de abril, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron cargos por narcotráfico contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses. La acusación representa el primer caso presentado en Estados Unidos contra un gobernador mexicano en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la misma audiencia, Cole defendió además las facultades de vigilancia contempladas en la Sección 702 de la legislación estadunidense de inteligencia, al argumentar que permiten rastrear posibles vínculos con terrorismo o narcotráfico sin requerir órdenes judiciales previas para consultas internas de información recopilada legalmente en el extranjero.

A la par, en la misma audiencia, el senador por Kansas, Jerry Moran, señaló que recientemente viajó a China para discutir con autoridades de ese país el combate al tráfico de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo destinado a cárteles mexicanos.