“Cuando fui bonita”: nueva comedia romántica producida por Pedro Ortiz de Pinedo

Protagonizada por Geraldine Galván y Daniel Gama

Por Mino D’Blanc

El pasado jueves 28 de mayo en las instalaciones del Foro 10 de Televisa San Ángel se dio el pizarrazo por inicio de grabaciones de “Cuando fui bonita”, la nueva comedia romántica de TelevisaUnivision, producida por el talentoso y experimentado Pedro Ortiz de Pinedo. Se estrenará por Canal 5 en el tercer trimestre del presente año 2026.

-Premisas:

Es una adaptación del propio productor junto con Oscar Ortiz de Pinedo, Romy Díaz, Catalina José y Jorge Kárloz del K-Drama “Ella era bonita”. La dirección de escena es de Juan Carlos Muñoz e Ignacio González.

-Sinopsis:

Dos amigos que experimentan el primer amor en la infancia y al reencontrarse años después, descubren que sus vidas y apariencias han cambiado por completo. El rencuentro se da cuando ambos coinciden en The Most, la revista de modas más exitosa en México, en donde el físico, el estilo y la imagen lo son todo. En su rencuentro comprenden que su amor va más allá de la apariencia física y se dan una oportunidad, a pesar de los enredos y malentendidos que tendrán que sortear al laborar en esa peculiar revista.

-Elenco:

Además de Geraldine Galván y Daniel Gama, “Cuando fui bonita” cuenta con las actuaciones de Daniela Gallardo, Sergio Madrigal, Carmen Becerra, Cynthia Alesco, Alex Figueroa, Arora Gimeno, Renata Bieletto, Gia Franceschi, Valentina de Abreu, Angélica Blasini, Lalo Zayas, Jean Paul Tardán, Daniel Gochi, Andrea Vázquez, María Paula Gay, Valentina Samzara, Pablo Briseño, María José Parta y Alex Fuentes. Cabe mencionar que también participan reconocidos histriones como Carmen Muñoz, Gina Pedret, Moisés Iván Mora y Juan Antonio Edwards.