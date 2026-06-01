En el Día de la Marina, Sheinbaum llama a defender la patria ante campañas de odio del exterior

LA JORNADA

Lázaro Cárdenas. A bordo del Buque Usumacinta durante su trayecto a lo largo del puerto de Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el papel de la Secretaría de Marina en su día, y subrayó que “son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior”.

Tras expresar un reconocimiento a la Marina y a las Fuerzas Armadas, recalcó que “por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes. Tiene instituciones patrióticas, como la Marina Armada de México y la defensa nacional”.

En este buque de asalto anfibio que es utilizado, entre otras cosas, para el traslado de ayuda humanitaria, la jefa del Ejecutivo federal encabezó este lunes la Ceremonia Conmemorativa del LXXXIV Aniversario del día de la Marina Nacional.

Al expresar un reconocimiento al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como al Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que ambos “son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo”.

Durante su mensaje mientras el Buque Usumacinta realizaba un trayecto, la mandataria definió a la Marina como una institución de “disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad a la patria y compromiso permanente con el pueblo de México”.

“Gracias por su lealtad a la patria, por su entrega, por su amor a México. México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación. Que el ejemplo de quienes nos antecedieron siga guiando su labor, que el orgullo de servir al pueblo de México continúe siendo la brújula que oriente cada una de sus acciones y que las generaciones futuras encuentren en la Marina de México un motivo permanente de inspiración y confianza”, indicó.

Sheinbaum Pardo destacó que “nuestros mares son fuente de vida, de identidad y de enormes oportunidades. Son también espacios de soberanía que debemos proteger con responsabilidad y visión de futuro”, y agregó que “la Marina de México no solo resguarda nuestra soberanía marítima, (sino que) hoy desempeña tareas estratégicas, fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar del país. Una de las decisiones más importantes tomadas en el sexenio pasado por el Estado Mexicano fue encomendar a la Secretaría de Marina la administración de los puertos nacionales.

Con la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y de las y los titulares de las otra nueve Secretarías, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles añadió que en los mares se mueve el comercio que conecta a México con el mundo.

Además, son rutas de comunicación, espacios de intercambio económico, motores turísticos y reservas de biodiversidad, así como fronteras estratégicas “que deben ser custodiadas con responsabilidad, legalidad, y visión de Estado”.

Recordó que recientemente se estableció la nueva jefatura de operaciones navales y se creó la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios. Apuntó que éstas representan “un cambio estructural de gran alcance, orientado a garantizar una mayor presencia y control permanente de nuestras zonas marinas para resguardar la soberanía nacional”.

Afirmó que esta nueva visión se traduce en “una defensa vertical del espacio aéreo marítimo, conformada por unidades aeronavales de patrulla marítima y aeronaves no tripuladas de largo alcance con una autonomía para vigilancia continua y sistemática de más de 36 horas, lo que permite desarrollar una capacidad de carácter estratégico, sustentada en tecnología avanzada y de plataformas aéreas que amplían significativamente la proyección y el control del espacio marítimo y territorial”.

También se trata de “una defensa en profundidad, lo que proyecta nuestra Armada en el mar con la presencia de patrullas interceptoras, costeras y oceánicas, aunadas a las capacidades de los nuevos buques multipropósitos, los cuales tendrán un alcance de hasta 500 millas náuticas en acciones de búsqueda y rescate”.

Explicó que este modelo permite especializar las misiones en la mar y optimizar recursos. En tanto, la nueva subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios representa “una reorganización estratégica que integra la autoridad marítima nacional y la política portuaria, permitiendo administrar de manera unificada puertos, capitanías, marina mercante, vigilancia marítima, protección ambiental y diversas funciones esenciales para la soberanía y el crecimiento nacional”.

Durante la ceremonia, la presidenta Sheinbaum junto con el secretario de Marina, depositaron una ofrenda en el mar que representa la memoria de quienes dieron su vida en el cumplimiento de su deber.

A la vez, encabezó un acto de abanderamiento en el que se imponen los colores patrios a 18 buques.

Al concluir el acto, hizo el pase revista con la demostración de fuerza de las embarcaciones de la Marina, en la que se hizo una demostración de un operativo naval, con el descenso de un helicóptero, la intercepción por parte de embarcaciones de la Marina, y la detención de presuntos objetivos.