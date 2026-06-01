Hollywood celebra el centenario de Marilyn Monroe

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La actriz y modelo, el mayor ‘sex symbol’ del siglo XX, fallecida en 1962, hubiera cumplido hoy cien años.

Norma Jeane Mortenson, más conocida por su nombre artístico, Marilyn Monroe, cumpliría este lunes (01.06.2026) cien años. La actriz, uno de los mayores símbolos sexuales del siglo XX, murió a los 36 años el 4 de agosto de 1962 por una sobredosis de barbitúricos, dejando una meteórica carrera cuya estela aún no se ha apagado en Hollywood.

El Museo de la Academia del cine estadounidense rinde desde ayer homenaje a la artista con la exposición “Marilyn Monroe: un ícono de Hollywood”, que recorre su filmografía. En ella se exhiben, por ejemplo, algunos de los vestidos más emblemáticos que lució la actriz, como el de noche rosa con guantes largos que llevó en ‘Los caballeros las prefieren rubias’ o la falda blanca con vuelo de tul que se le levantaba en ‘La comezón del séptimo año’ (también traducida como ‘La tentación vive arriba’).

También un grupo de seguidores de la actriz depositará hoy cien rosas frente al histórico Teatro Chino de Hollywood Boulevard, donde las huellas de Marilyn Monroe están inmortalizadas sobre el cemento del Paseo de la Fama, y le cantarán el ‘Cumpleaños feliz’, como hiciera ella ese mismo año de 1962 durante el aniversario del entonces presidente, John F. Kennedy. El jueves, la casa de subastas Julien’s celebra también “100 años de Marilyn” subastando casi doscientos objetos personales de la actriz, desde guiones con anotaciones a mano hasta su lápiz de labios. Además, a lo largo de todo este mes se llevarán a cabo proyecciones especiales de las películas más aclamadas de Marilyn.

Homenajes a ambos lados del Atlántico

En Europa también se celebra el aniversario de la actriz y su huella en el cine, la fotografía y el arte. La National Portrait Gallery de Londres inaugura esta semana una exposición que reúne algunos de los retratos que le hicieron artistas como Andy Warhol, James Rosenquist, Richard Hamilton o Pauline Boty, así como numerosas fotografías. El icónico retrato de la cara de Monroe pintado por Warhol en varios colores ha quedado como el mayor exponente del arte pop y una de sus versiones alcanzó casi doscientos millones de euros en una subasta.

La Galerie de L’Instant de París acoge también desde hoy una exposición dedicada a la actriz estadounidense a través de las fotografías tomadas por Sam Shaw, uno de sus colaboradores y amigos más cercanos entre 1954 y 1957, y autor de algunas de sus imágenes más incónicas. Titulada ‘Marilyn, Portrait d’une enfant radieuse’ (‘Marilyn, retrato de una niña radiante’), la exposición reúne imágenes en color y blanco y negro procedentes de los archivos del fotógrafo neoyorquino, que ofrecen una mirada más íntima a la vida de artista, lejos del mito construido por Hollywood.

De lo más bajo a lo más alto… y vuelta

Después de una infancia difícil, Marilyn Monroe descubrió joven el efecto que su belleza despertaba, con agresiones sexuales incluidas, según algunos de sus biógrafos, y empezó a trabajar como modelo. No tardaron en fijarse en ella productoras cinematográficas como 20th Century Fox o Columbia Pictures y, tras algunos papeles menores, firmó un contrato por el que protagonizó sus primeras comedias, como ‘Ladies of the Chorus’ que le llevarían al estrellato.

Sus películas se contaban por éxitos y entre ellas están algunas de las más importantes de la historia de Hollywood, como ‘Niágara’, ‘Bus Stop’ o ‘Con faldas y a lo loco’. Se convirtió, sin duda, en la mayor estrella del cine de la década de 1950. Actuó para los soldados estadounidenses desplegados para la guerra de Corea en 1954 y se especuló con que tuviera un romance con el propio presidente Kennedy, entre otras celebridades de la época.

Marilyn Monroe posa como ‘Miss pastel de queso del año’ en abril de 1951.

Se casó a los 16 años para escapar de su vida entre horfanatos y casas de acogida, pero se divorció cuatro años después y empezó a trabajar como modelo de trajes de baño. Fue el primero de tres matrimonios fracasados, al que seguirían otro con Joe DiMaggio, famoso jugador del equipo de béisbol de los Yankees, que no duraría ni un año, y un último con el ya entonces reconocido dramaturgo Arthur Miller, que también empezó a escribir guiones para Hollywood. Entre ellos, el de la última película de Marylin: ‘The Mistifts’ (‘Los inadaptados’ o ‘Vidas rebeldes’), de 1961, dirigida por John Huston.

El éxito y los escándalos perseguían a la actriz adonde quiera que fuera y los excesos y las adicciones acabaron terminando con su vida. Se volvió a divorciar ese mismo año de 1961 y, un año después, falleció por una sobredosis de medicamentos sobre la que, desde un principio, sobrevoló la sospecha de que se trataba de un suicidio. La encontraron sobre la cama con el teléfono en la mano, desnuda. Aunque eso era lo normal. En una entrevista le preguntaron qué se ponía para irse a la cama y contestó sonriendo que Chanel nº5, en referencia a su perfume favorito. Su aroma todavía levanta pasiones cien años después.