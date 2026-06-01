“Guardián de mi vida” es la nueva telenovela producida por Juan Osorio, para TelevisaUnivision

-La protagonizan Silvia Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.

-Se estrena por “las estrellas” el 29 se junio con trasmisiones de lunes a viernes a las 21:30 horas.

-“…ni la traición, ni las mentiras, tienen la fuerza ante el amor puro”.

Por Mino D’Blanc

El pasado miércoles 27 de mayo en Televisa San Ángel fue presentado a los representantes de los diferentes medios de comunicación la telenovela “Guardián de mi vida”.

-Sinopsis: “…ni la traición, ni las mentiras tienen la fuerza ante el amor puro”.

Sofía Peralta-Avitia es una exitosa empresaria que se desempeña como directora general del emporio familiar. Es fuerte y sabe enfrentar los obstáculos por muy adversos que resulten. Está casada con Gonzalo Balmori-Ricci quien es un irresponsable e infiel y quien pierde la cabeza por una hermosa mujer llamada Grecia. La hija de Sofía y de Gonzalo se llama Bárbara y vive con ellos; es una joven rebelde y vulnerable, marcada por la búsqueda incesante de identidad y está obsesionada con la perfección física. Un día Franco Gallardo, hombre de campo, sencillo y noble, salva a Sofía de un atentado, convirtiéndose en su guardaespaldas. Por la convivencia, el trato amable, atento y constante que tienen, al pasar el tiempo surgirá entre amos un amor sincero, que provocará la furia de Gonzalo. Al mismo tiempo, “Barbi”, como cariñosamente es llamada su hija, encontrará la horma de su zapato en el guardaespaldas que toda mujer desearía tener; es Salvador “Chava” Reyes, un hombre intachable con un pasado complicado. Es a través de una serie de divertidos y emotivos encuentros y desencuentros, que el amor surge entre los dos. Sin embargo Remedios “Rex”, quien es hija de Franco y Georgina, encontrará en Chava un remando y con él buscará un amor distinto que dará paso a un complejo triángulo amoroso, ya que entre Bárbara y Remedios hay una reibalidad terrible. La vida de Sofía parece ideal hasta que llega Andrómeda, quien es su hermana gemela y quien está decidida a cubrirle su sufrimiento a todos los Peralta-Avitia, comenzando por la propia Sofía. El patriarca de la familia es Aramís Peralta-Avitia, quien tiene un oscuro pasado que busca olvidar. En ese intento trata de ser un padre y abuelo ejemplar, demostrando un supuesto amor genuino por su familia, sin embargo, por sus negocios ilícitos podrían aniquilar a su distancia. Las cosas empeoran con la llegada de la expareja de Sofía, Victorio Kuri, quien entre artificios e intrigas pondrá a prueba la solidez del amor entre ella y Franco. Aunado a esto, Grecia buscará la forma de cobrar venganza en contra de los Peralta-Avitia, desde donde más duela. A pesar de todo y de todos, el amor de Sofía y Franco es sólido, acompañado de una pasión arrolladora. Cada roce, cada mirada y cada palabra dan certeza a lo que dicta el corazón. La vida de Sofía parece tomar un nuevo sentido; el vacío que había en ella se ha desvanecido, todo parece ser armonía hasta que alguien llega a romper esa magia. Se trata de Andrómeda, su hermana gemela, que está decidida a cobrarle su sufrimiento a todos los Peralta-Avitia, comenzando por la propia Sofía. Al final, las fechorías de Andrómeda, las intrigas de Grecia, las trampas de Gonzalo y las voces del pasado, pondrán a prueba el amor de Sofía y Franco, quienes junto a Barbi y Chava descubrirán que ni la traición ni las mentiras tienen la fuerza ante el amor puro.

-Elenco:

Los protagonistas de este melodrama son Silvia Navarro quien da vida a Sofía Avitia-Peralta Villaseñor, Daniel Arenas es Franco Gallardo Toro, Paulina Goto es Bárbara Balmori Ricci Peralta-Avitia “Barbi” y Diego Klein quien personifica a Salvador “Chava” Reyes Encino. También actúan, entre otros histriones, el primer actor Alejandro Camacho quien caracteriza a don Aramís Peralta-Avitia Cortázar, Sergio Sendel es Gonzalo Balmori-Ricci Nava, Gaby Platas es Catalina Peralta-Avitia Villaseñor, Alejandra Ambrosi es Georgina González González “Gina”, Roberta Damián es Remedios Gallardo González “Rex”, Andrea Noli es Inés Encino, Rodolfo Salas es Uriel Bolero, Kimberly Dos Ramos es Grecia Diamanto, Rodrigo Murray es Gregorio Reyes, Víctor González es Victorio Kuri, Paloma Woolrich es Emma Morales, Jessica Decote es Marisol Reyes Encino, Mía Reyes es Mía Fabri, Pedro Baldo es Carlo Kuri, Cecilia Toussaint es Candelaria González, Roberto Tello es Bulldog, Mónica Lara es Monik, Nacho Ortiz es Limón Ramos, Natalia Madera es Cariño Pérez, Tiago Correa es el doctor Julián Arizmendi, Moisés Navarro es Rashid Navarro, José Luis Rodríguez “Guana” es Rulo Calderón, Vanessa López es Selena Arias, Arturo Guizar es el juez Guizar, Fabricio Mercado es Valentino Martín, Pablo Rosado es Solovino, Luis Gerardo León es Rebollar, Beng Zeng “El chino” es Wang Jr., Cani Saénz es la doctora Cuéllar y Ellian Voss es el doctor Díaz.

-Equipo de producción:

“Guardián de mi vida” es una producción ejecutiva de Juan Osorio O., con producción asociada de Miriam O. Ávalos e Ignacio Ortiz y la dirección de Eric Morales. Está basada es la historia argentina “Amor en custodia” (2005), escrita por Enrique José Estevánez y Marcela Citterio. La versión libre y libretos son de Pablo Ferrer García-Travesi y Santiago Pineda Aliseda. La asesoría literaria la realizaron Martha Jurado y Marisela Rodríguez. La adaptación es de Hugo Moreno Cano y Claudia Vázquez. Colaboración literaria de Juan Ososrio O y de Lilian García Rubio. La edición literaria la hizo Eduardo Rubio. La dirección de escena es de Alan Coton. La fotografía es de Rodrigo Calderón. El asesor de fotografía es Mario Gallegos “El Gallo”. El director de fotografía es Adrián Patiño. El director es Eric Morales.

“Guardián de mi vida” estrenará el lunes 29 de junio del presente año y se transmitirá de lunes a viernes a las 21:30 horas por “las estrellas”.