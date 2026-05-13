El próximo domingo 17 de mayo a las 20:00 horas, TV Azteca estrena el exitoso reality televisivo gastronómico “MasterChef 24/7”

Con ello, México se convierte en el primer país en producir y transmitir un reality en formato 24 horas los 7 días.

Claudia Lizaldi será la conductora oficial de este reality al que se suma en la producción Disney+.

Por Mino D’Blanc

En días pasados en conferencia de prensa Televisión Azteca dio a conocer los pormenores en relación a la producción del exitoso reality gastronómico televisivo “MasterChef” que se ha consolidado como uno de los más importantes de su género a nivel mundial y en el que la edición del presente año 2026 será en el formato “MasterChef 24/7” y que tendrá su estreno el próximo domingo 17 de mayo a las 20:00 horas por Azteca Uno y a través de la App TV Azteca En Vivo y por Disney+.

-México: primer país en llevar una transmisión de un reality televisivo gastronómico en formato 24/7.

Esta experiencia televisiva inmersiva da un paso sin precedentes en la estructura de dicho programa, marcando un hito en la historia global del formato, al convertir a México en el primer país en llevarlo a una transmisión completamente en vivo las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Con ello, la transformación completa de la manera de vivir la cocina, el entretenimiento y la conexión con los millones de espectadores que ha conquistado a través de sus ediciones anteriores, se refuerza, se empodera y se convierte sin duda alguna, en imperdible no solo de ver, sino de disfrutarlo y de aprender las maravillas de la gastronomía.

Cabe destacar que esta evolución no solo redefine el reality, sino que abre la puerta a una narrativa sin filtros, donde cada instante cuenta y cada decisión es de suma importancia.

-Canales y plataformas para disfrutar “MasterChef 24/7”:

Es importante recalcar que es la primera vez en la historia de “MasterChef” en que la audiencia tendrá acceso ilimitado a la experiencia completa dentro de la cocina más famosa de México y del mundo.

Por plataformas digitales, además de la App TV Azteca En Vivo, ahora se suma Disney+ para que el público sea testigo de todo lo que sucede más allá de los retos, porque también atestiguarán sobre la convivencia, las estrategias, las emociones, los conflictos y la evolución de los participantes en tiempo real.

-Objetivo de la alianza de TV Azteca y Disney:

Ambas compañías buscan ampliar su alcance, conectar con nuevas audiencias y seguir marcando tendencia en la producción de realities. Y es que este formato y su producción rompen con la estructura tradicional de episodios grabados y permite una conexión más profunda y auténtica con cada historia. Todo ello conlleva a que sea un parteaguas en la evolución de los contenidos digitales en español, al integrar la televisión abierta con plataformas de streaming en una experiencia completamente inmversiva.

-Lo que se verá en televisión abierta:

Será transmitido por Azteca Uno. Mantendrá la emoción de las grandes galas con episodios de lunes a viernes en horario estelar. La emisión dominical será la de reto de eliminación en la que la tensión alcanzará su punto máximo.

Cada uno de los episodios integrará lo mejor del día, construirá una potente narrativa que resaltará los momentos clave, los desafíos gastronómicos y el desarrollo de los participantes, así como los tradicionales duelos que son parte del formato.

-Interacción directa con la audiencia:

Es uno de los elementos innovadores de esta edición. Y es que por primera vez en la historia del reality, el público no solamente observará y disfrutará lo que pasa, ya que participará activamente en el desarrollo del mismo. A través de herramientas digitales los telespectadores podrán tomar decisiones que impacten directamente el rumbo de la competencia, generando una experiencia colectiva sin precedentes. Todo ocurrirá bajo una presión constantes, amplificada por la experiencia total y la convivencia permanente.

-Descripción diaria de la semana en MasterChef 24/7:

La estructura semanal mantiene la esencia del formato, pero adquiere una nueva dimensión bajo este esquema continuo. Cada día representa una etapa clave dentro de la competencia, desde la obtención de ventajas estratégicas hasta los momentos decisivos que definen quién continúa y quién abandona la cocina.

Lunes: poder del PIN del Chef.

Martes: beneficios y castigos.

Miércoles: batalla por equipos.

Jueves: delantales negros.

Viernes: salvación.

Domingos: eliminación.

-Conductores, panel de chefs, guías y mentores, y hostes de “MasterChef 24/7”:

La talentosa y experimentada Claudia Lizaldi será la conductora titular del reality.

El panel de chefs está integrado por los reconocidos Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, que son figuras que el telespectador ha seguido y consolidado a lo largo de las más recientes temporadas y que retoman su lugar en esta nueva edición para guiar a los participantes en un proceso en el cual no sólo se pone a prueba la técnica, sino también la capacidad de adaptación, liderazgo y resistencia emocional, en esta temporada bajo una dinámica completamente en tiempo real.

Las maestras Lili Cuéllar, Isabel Carbajal y los maestros Edgar Núñez y Diego Niño fungirán como guías y mentores impartiendo Masterclass diarias a los concursantes y al público televidente, en las que enseñarán técnicas y habilidades clave. Cada uno de ellos aportará su personalidad, su nivel de exigencia y su visión culinaria al juego.

Los hots digitales de “MasterChef 24/7” son los reconocidos influencers Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, quienes acompañarán la conversación en tiempo real a través de contenidos pre y post show; además, tendrán el desafío de fortalecer el vínculo entre la audiencia y el programa en todas sus plataformas.

-“MasterChef 24/7”: fusión extraordinaria entre audiencia y televisión:

Eso es precisamente el objetivo de cocina más famosa de México, ya que es el punto exacto de partida para en un experimento social y televisivo para convertirse irreversiblemente en una experiencia inmersiva que combina talento, emoción, estrategia narrativa en tiempo real, que llevará a los espectadores a formar parte activa de esta historia.