Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta, Lilia Cedillo: Puebla pisa fuerte en el contexto nacional

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

En menos de una semana, dos hechos concretos –separados, pero relacionados- demostraron que Puebla, sus personajes e instituciones pisan fuerte en el contexto nacional y se encuentran muy dentro del radar de las esferas nacionales de poder.

El pasado 30 de abril, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, fue anfitriona de Annie Pardo Cemo, científica mexicana y mamá de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien –junto a Rosaura Ruiz- impartieron en el edificio Carolino la primera cátedra Matilde Montoya: Video: Con Annie Pardo se realiza en la BUAP 1ra Cátedra Magistral e Interinstitucional “Matilde Montoya”

Este martes 5 de mayo, la presencia de la titular del ejecutivo federal en el desfile conmemorativo por la derrota a los franceses demostró la estupenda relación entre los gobiernos de la república y el del estado: Sheinbaum y Armenta: Ganaron juntos, llegaron juntos y se irán juntos

Sí, la presencia de la presidenta de México en el desfile del 5 de mayo forma parte de un acto protocolario de gobierno, pero la cantidad de visitas de Sheinbaum a la entidad y, principalmente, todos los programas de trabajo conjuntos y esquemas de colaboración en áreas importantes, como seguridad, ciencia, salud, deportes y educación, demuestran –una vez más – que HOY Puebla sí importa mucho en Palacio Nacional.

A diferencia de los primeros años del obradorato, del 2018 al 2022, cuando ni el entonces presidente de México ni su gabinete se paraban por acá e –incluso- se aventaron la puntada de dejar solo al estado durante la pandemia: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa descartó que AMLO visite Puebla el 5 de Mayo por la veda electoral

IDENTIFICAN A PRESUNTO RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE 0 TOLERANCIA EN PENAL DE SAN MIGUEL

No son años, sino décadas en que el penal de San Miguel en Puebla capital se ha manejado con privilegios, irregularidades y hasta peculiaridades toleradas por autoridades tanto de la cárcel como de los diferentes gobiernos. Incluso, en julio del 2022, el gobierno estatal intentó poner algo de orden con la demolición del llamado “pueblito”, donde había cuartos para sexo, restaurantes, boutiques y muchas cosas más INADMISIBLES en un presunto centro de reclusión: Demuelen el “pueblito” en el penal San Miguel

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, aplica una estrategia de tolerancia 0, para que la cárcel de la capital del estado sea eso precisamente: Un centro de reclusión, castigo y readaptación, donde los presos paguen sus deudas con la sociedad, cumplan sus condenas definidas por la ley y – si es posible y ellos mismos y sus familiares lo desean- salgan rehabilitados.

Como es lógico, el programa de tolerancia 0 de la SSP afectó inercias, privilegios e intereses particulares, que tratan por todos los medios de recuperar lo que están perdiendo con el ORDEN que Sánchez González impone.

En este contexto, un grupo de internos del penal de San Miguel detalla que quien está detrás de la campaña de descrédito por la tolerancia cero IMPLEMENTADA POR LA SSP sería ni más ni menos que el cuñado de Pavón, el litigante Pablo M, ya que, al no haber dinero en el interior, pierde poder económico y de gestión con sus clientes, a quienes les ofrece comodidades que hoy ya no puede cumplir.