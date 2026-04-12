Sheinbaum y Armenta: Ganaron juntos, llegaron juntos y se irán juntos

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Ellos lo saben: Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta ganaron juntos sus respectivas elecciones, asumieron juntos los gobiernos, ella el federal y él el de Puebla y ambos finalizarán juntos sus administraciones.

El apoyo ha sido recíproco y ABSOLUTO. A inicio de noviembre de 2024, pocos días antes de que la 4T definiera quién sería su candidato a la gubernatura y cuando las señales apuntaban a un nuevo dedazo obradorista a favor de Ignacio Mier Velazco, Alejandro Armenta confesó sentirse tranquilo por la precampaña realizada y reiteró que, pasara lo que pasara, su apoyo sería con Claudia Sheinbaum Pardo, porque estaba convencido de que era la mejor opción para gobernar el país: Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta…señales

Ella como presidenta de México y él en la gubernatura de Puebla, el trabajo, respaldo y solidaridad conjuntas se han traducido en que varios de los programas insignia del gobierno federal se asentaron en nuestro estado, como la elaboración de los vehículos eléctricos, Olinia: Grandes avances del vehículo eléctrico “Olinia” en Puebla: Sheinbaum

La administración de Sheinbaum Pardo también decidió que la fabricación de semiconductores Kutsari se haga en Puebla: https://desdepuebla.com/2025/02/06/puebla-sede-del-centro-de-diseno-de-semiconductores-proyecto-kutsari/

LOS PROYECTOS Y RECURSOS FEDERALES HABLAN POR SÍ MISMOS

En el rubro turístico, otro plan insignia del gobierno federal permitirá la intervención en piedras encimadas, Zacatlán, para generar desarrollo y crecimiento económico. También cuenta Puebla con el proyecto de Energía Geotérmica de la Zona de los Humeros, que consiste en alentar la vocación agrícola: Puebla, sede del Centro de Diseño de Semiconductores, proyecto “Kutsari”

La presidenta no solamente ha dado programas insignia y RESPONSABILIDADES IMPORTANTES al gobierno de Alejandro Armenta, sino que también le proporciona APOYO, RECURSOS, para realizarlos. Estos son hechos, REALIDADES, no especulaciones ni elucubraciones pseudo periodísticas de mentes resentidas, trastornadas y calenturientas: Piedras Encimadas detonará el turismo en la Sierra Norte: Armenta

No, Armenta Mier y su gestión no son moneditas de oro. Desde el gobierno toma decisiones, tiene aciertos, también errores, afecta intereses particulares, incluso de ciertos grupos políticos y/o columnistas muy pasados de moda, que lógicamente se le echan encima, aunque con pocos o ningún elemento real.

Pero el trabajo y respaldo conjuntos y, principalmente, los recursos y programas de la presidenta Claudia Sheinbaum para Puebla están aquí, visibles, tangibles, concretos, como quedó demostrado el sábado pasado, cuando –como máxima representante del gobierno federal- entregó títulos de propiedad a familias de San José Chiapa: Video: Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta entregan títulos de propiedad en San José Chiapa

AMLO Y BARBOSA: LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Como ya se señaló, las visitas presidenciales a Puebla no solamente se han convertido en programas y recursos en beneficio de la entidad, sino también en solidaridad, como la que la titular del ejecutivo federal demostró en octubre pasado con los damnificados por las inundaciones en la Sierra Norte: “¡No están solos, atención permanente y cercana!”: Claudia Sheinbaum a damnificados en Huauchinango

Así como el apoyo y trabajo conjunto, también el rechazo y/o animadversión presidencial hacia un gobernador o entidad se demuestran fácilmente, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador contra Luis Miguel Barbosa y Puebla en tiempos no lejanos. AMLO no venía al estado, tampoco mandaba a sus funcionarios y mucho menos recursos federales, tal vez porque el ex gobernador tuvo los hue…para exhibir la imbecilidad de varios funcionarios amlistas, como López Gatell: “¿Quién pela el semáforo de López Gatell?”, cuestionó el gobernador Miguel Barbosa Huerta

Además, el ex gobernador acusó a la gestión amlista de dejar SOLA a Puebla durante la pandemia Covid 19 y a los entonces funcionarios de la SEP, Luciano Concheiro y Mario Chávez, de incitar los desmanes de las normalistas de Teteles: El subsecretario de Educación Superior, y director de Educación Superior para el Magisterio incitan a normalistas, señala Miguel Barbosa

En represalia, AMLO y sus colaboradores congelaron, ignoraron no solamente a Luis Miguel Barbosa, sino a Puebla. Hoy, afortunadamente, son otros tiempos, nuestra entidad sí está incluida en la agenda y corazón presidenciales, lo que se traduce en proyectos y recursos en beneficio de los poblano