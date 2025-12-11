Grandes avances del vehículo eléctrico “Olinia” en Puebla: Sheinbaum 

María Huerta
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum destacó un avance importante del proyecto del vehículo eléctrico Olinia, desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Puebla.
“Van muy avanzados, es algo hermoso, son alrededor de 75 investigadores, es algo impresionante”, dijo que no se han mostrado avances físicos, debido a que están en el proceso de registro “no vaya ser que alguien se robe la idea”.
Resaltó que dentro del equipo de investigadores existe una mujer de Ciudad de México, tanta es su pasión por el proyecto que todos los días se traslada a Puebla.
You may also like
-
En Atlixco aseguran a tres por portación ilegal de armas
-
Mañana no habrá recolección de basura en Puebla capital
-
El Toluca va con el corazón por delante por la estrella 12
-
Consumidor latino: más cauteloso, más exigente- insights clave del Future Shopper Report 2025
-
Esto cuesta por minuto ver a los grandes actores de Hollywood