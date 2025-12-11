Grandes avances del vehículo eléctrico “Olinia” en Puebla: Sheinbaum 

María Huerta

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum destacó un avance importante del proyecto del vehículo eléctrico Olinia, desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Puebla.

“Van muy avanzados, es algo hermoso, son alrededor de 75 investigadores, es algo impresionante”, dijo que no se han mostrado avances físicos, debido a que están en el proceso de registro “no vaya ser que alguien se robe la idea”.

Resaltó que dentro del equipo de investigadores existe una mujer de Ciudad de México, tanta es su pasión por el proyecto que todos los días se traslada a Puebla.