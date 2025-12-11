Tras atropellar a una perrita en Huauchinango, conductor del transporte público pidió “dormirla para que no sufra”

Abelardo Domínguez

“Es mejor dormirla para que no sufra”, fueron las palabra del conductor de la Urban U07 de la ruta 3N – Santa Dora tras ATROPELLAR a una perrita en Huauchinango.

Los hechos ocurrieron el domingo cuando una perrita fue atropellada por la unidad de pasajeros en la colonia Valles del Rincón en Huauchinango.

La perrita, quedó gravemente herida y fue trasladada a un veterinario, mientras que el conductor de nombre Orlando “N” prefirió decir que “es mejor dormirla para que no sufra”, como si la vida del ser sintiente no valiera nada tras el daño.

Pelusa era una perrita de casa, dejando a su familia destrozada por las acciones del conductor, que día con dia pone en riesgo no solo a los animalitos, sino también a las personas que abordan su unidad.

La familia pide justicia y que no exista impunidad