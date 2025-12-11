Confirma Félix Pallares reestructuración de la SSC

María Tenahua
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, informó que la reestructuración de su dependencia es para mejorar el funcionamiento.
Dejó en claro que no se crearán nuevas dependencias, sino que es para evitar duplicidad de funciones.
Indicó que esta modificación también se realiza, debido a que hubo señalamientos de la certificadora Calea, con el objetivo de una nueva organización.
Asimismo, refirió que con estos cambios se da pauta a la unidad de contrainteligencia; sin embargo, no se necesitará contratación de nuevo personal.
