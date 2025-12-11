Descartamos enfrentamientos entre ambulantes en fechas decembrinas: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG) Franco Rodríguez Álvarez, descartó enfrentamientos entre ambulantes por los permisos en temporada decembrina.

Señaló que, antes de la repartición de los permisos, el diálogo fue con cada uno de los líderes de los informales, para que todos tuvieran espacios en estas fechas.

Agregó que durante estos días decembrinos habrá personal de seguridad de los tres niveles de gobierno, para que la ciudad esté en orden.