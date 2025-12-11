Toma Alejandro Armenta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil

Erika Méndez

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, tomó protesta al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como nuevo integrante del Consejo Nacional de Protección Civil.

Del mismo modo, el acto se llevó a cabo para sus homólogos de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Laura Velázquez Alzúa resaltó que el consejo refleja la evolución de las instituciones, pues siempre se busca fortalecer la prevención y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.