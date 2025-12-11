Video: Emiten medidas preventivas para peregrinos y visitantes en las actividades guadalupanas

– _Se invita a quienes acudan a templos y recorren largas distancias a utilizar vestimenta adecuada, cuidarse en grupo y evitar llevar mascotas_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 11 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad hace un llamado a todas y todos los peregrinos, así como a quienes acuden a iglesias y puntos de reunión religiosa, a seguir medidas preventivas para vivir esta celebración con seguridad y tranquilidad.

Estas recomendaciones buscan proteger especialmente a quienes realizan caminatas largas, traslados continuos o permanecen en espacios con gran afluencia de personas.

Se sugiere planificar la ruta con anticipación, prever puntos de descanso, hidratación y alimentos; consumir carbohidratos días antes; llevar agua y bocadillos; usar ropa cómoda en capas, calzado adecuado, gorra o sombrero y protector solar de alto factor, así como evitar llevar mascotas durante el trayecto.

Además, se recuerda la importancia de portar a todo momento una identificación visible, sobre todo en el caso de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad y vigilar los objetos personales en todo momento.

Para las y los peregrinos en bicicleta se recomienda usar casco, chaleco reflejante y luces; seguir las rutas indicadas; mantenerse hidratados; no circular en desorden; revisar la unidad antes de salir; llevar herramientas básicas; comunicarse con el grupo; avanzar a ritmo moderado y hacer paradas programadas para evitar cansancio y accidentes.

En caso de emergencia, pueden llamar al 911, para atención inmediata; al 072, para reportes municipales; y al 089, para denuncias anónimas. Además, quienes viajen por la autopista Puebla–México pueden comunicarse al 074, donde CAPUFE brinda asistencia vial, médica y servicio de grúas.

El Gobierno de la Ciudad invita a todas y todos a seguir las indicaciones del personal municipal, estatal y federal que estará apoyando durante estas actividades para garantizar una jornada segura y ordenada.