Con la ruta Puebla-Nueva York, gobierno estatal impulsa la conectividad internacional

-La aerolínea mexicana Viva Aerobus operará la ruta a partir de este viernes 12 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, con cinco salidas a la semana.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, informó sobre el inicio de operaciones de la nueva ruta aérea que conectará a Puebla con Nueva York, en Estados Unidos, misma que comenzará a operar este viernes 12 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo, como parte de una estrategia para ampliar la conectividad internacional.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que la aerolínea mexicana Viva Aerobus volará con un itinerario que incluye Puebla, Monterrey y Nueva York los lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Las salidas programadas serán a las 08:05 horas entre semana y a las 16:05 horas los sábados. Este servicio temporal operará del 12 de diciembre al 12 de enero y su continuidad o ajustes dependerán de la demanda de pasajeros, añadió el funcionario.

El titular de Desarrollo Económico y Trabajo explicó que los pasajeros podrán documentar su equipaje directamente hasta Nueva York y que el avión hará una escala en Monterrey, sin que sea necesario realizar un nuevo trámite de equipaje en esa ciudad. Los vuelos se realizarán en aviones Airbus A320 con capacidad para 187 pasajeros. Dijo que este será un período de prueba y, si la ruta resulta exitosa, se analizará la posibilidad de operar de forma directa, sin escalas.

En el marco del fortalecimiento de la conectividad desde Puebla, recientemente el Aeropuerto Hermanos Serdán inauguró un vuelo directo a Guadalajara operado por Volaris, que ofrece un vuelo matutino diario con salida de Puebla a las 08:54 horas, así como un vuelo vespertino los lunes, miércoles, viernes y domingos con regreso por la noche.

Además de Volaris y Viva Aerobus, el aeropuerto también recibe operaciones de la empresa United Airlines. Otras rutas desde Puebla incluyen destinos como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Houston en Estados Unidos, lo que consolida al aeropuerto poblano como un importante centro de conexiones tanto nacionales como internacionales.