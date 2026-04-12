Falleció Jaime, conductor de transporte público baleado en Huauchinango durante intento de asalto

- Como la Cruz Roja Huauchinango no tiene activa la ambulancia, Jaime y otras víctimas fueron llevadas al hospital en vehículos particulares
Desde Puebla
Murió el conductor asaltado anoche y de nombre Jaime, de la ruta 074 Huauchinango a Huilacapixtla, con placas A-66112-S.
Salvó las vidas de sus pasajeros después de recibir impactos de bala, herido de muerte, se esforzó, para manejar y huir de quienes iban en motos y habrían robado en ese lugar.
Los asaltantes balacearon y el conductor, Jaime, herido de muerte, emprendió la huida, salvó a los pasajeros de sus asaltantes.
De estos terribles hechos, llegaron tres víctimas lesionadas al Hospital General de Huauchinango, el conductor Jaime falleció poco después de llegar, dos mujeres no sufrieron heridas de bala, solo crisis nerviosas.
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