SEP informa que regresan a clases más de 2 millones de alumnos este lunes 13 de abril

Staff/RG

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, este lunes 13 de abril se reincorporarán en 16 mil 532 escuelas públicas y privadas más de 2 millones de alumnos de educación básica, media superior y superior en los horarios habituales, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades académicas de cada nivel educativo.

En el estado, 107 mil 469 docentes también retomarán los procesos laborales; es importante señalar que el calendario escolar 2025-2026 señala que el periodo vacacional es del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, con reanudación de clases el lunes 13 de abril.

La dependencia, en coordinación con la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantendrá la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en tanto que, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier continúa con el fortalecimiento de la infraestructura educativa para otorgar espacios dignos para las y los estudiantes, así como, fomentar una política con un enfoque en equidad, inclusión y participación comunitaria.

La recomendación para la comunidad escolar es organizarse en este regreso a clases para evitar contratiempos en las entradas de las instituciones educativas.