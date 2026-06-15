Hoy la televisión mexicana no transmitirá el mundial FIFA, aunque debutan España, Uruguay, Bélgica, etc

Así se vivirá la actividad del Mundial este 15 de junio

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con una jornada que promete emociones, debutantes y selecciones candidatas a pelear por los primeros lugares de sus grupos. Serán cuatro encuentros los que cerrarán la primera fecha de los Grupos G y H, con varios equipos llamados a ser protagonistas del torneo.

La actividad comenzará con el debut de España frente a Cabo Verde a las 10:00 horas (Centro de México). Más tarde, Bélgica se medirá a Egipto a las 13:00 horas, mientras que Uruguay buscará darle una alegría a Conmebol cuando enfrente a Arabia Saudita a las 16:00 horas.

La jornada concluirá con el duelo entre Irán y Nueva Zelanda a las 19:00 horas.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, por primera vez en lo que va del Mundial, ninguno de los partidos del día será transmitido por televisión abierta en México. Los cuatro encuentros estarán disponibles únicamente a través de plataformas y señales de televisión de paga con derechos de transmisión, por lo que los aficionados deberán recurrir a estos servicios para seguir la actividad de la justa mundialista.

Partidos de hoy (hora del Centro de México):

España vs Cabo Verde — 10:00 hrs (VIX+)

Bélgica vs Egipto — 13:00 hrs (VIX+)

Arabia Saudita vs Uruguay — 16:00 hrs (VIX+)

Irán vs Nueva Zelanda — 19:00 hrs (VIX+)

Con el debut de selecciones como España, Bélgica y Uruguay, la jornada luce como una de las más atractivas de la primera fecha, donde varios candidatos buscarán comenzar su camino mundialista con el pie derecho.