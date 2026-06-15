Suecia debuta con goleada ante Túnez

Leonardo Guzmán Hernández

Suecia arrancó con autoridad su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse por 5-1 a Túnez en un encuentro donde mostró contundencia ofensiva de principio a fin. El conjunto escandinavo dominó gran parte del partido y aprovechó sus oportunidades para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

La cuenta se abrió apenas al minuto 7 gracias a Yasin Ayari, mientras que Alexander Isak amplió la ventaja al 30′. Túnez logró reaccionar antes del descanso con un tanto de Omar Rekik al 43′, pero cualquier esperanza de remontada se desvaneció en la segunda mitad. Viktor Gyökeres marcó el tercero al 59′, Mattias Svanberg anotó el cuarto al 84′ y Ayari firmó su doblete en el tiempo añadido para sellar la goleada sueca.

Con este resultado, Suecia se coloca en la cima del Grupo F tras la primera jornada. Japón y Países Bajos le siguen con un punto cada uno luego de empatar entre sí, mientras que Túnez queda en el último lugar del sector y obligado a reaccionar en sus próximos compromisos.