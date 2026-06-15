Conmebol inició con su pie izquierdo el Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas comienza, pero las primeras actuaciones de las selecciones de Conmebol han quedado por debajo de las expectativas. Hasta el momento, tres representantes sudamericanos ya debutaron en el torneo y ninguno logró conseguir una victoria.

Paraguay fue el primero en caer al ser goleado 4-1 por Estados Unidos en el partido inaugural del Grupo B. Posteriormente, Brasil no pudo pasar del empate 1-1 frente a Marruecos, mientras que Ecuador sufrió una dolorosa derrota 1-0 ante Costa de Marfil con un gol recibido en los minutos finales del encuentro.

Con estos resultados, las selecciones sudamericanas apenas han sumado un punto de nueve posibles en el arranque del torneo teniendo un 11% de efectividad.

Ahora, la responsabilidad recaerá en Uruguay, Colombia y la vigente campeona del mundo, Argentina, que buscarán cambiar la imagen de Conmebol en los próximos días y evitar que la confederación continúe con uno de sus comienzos más discretos en una Copa del Mundo.