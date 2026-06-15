César Ramos hará su debut en el Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

Este lunes, el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos tendrá su primera designación en el torneo al ser el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G.

El silbante sinaloense estará acompañado por sus compatriotas Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes, conformando una tercia mexicana para uno de los partidos de la jornada. Para Ramos se trata de su tercera Copa del Mundo consecutiva, después de participar en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde incluso dirigió encuentros de eliminación directa y una semifinal.

La designación representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria del árbitro mexicano, considerado uno de los más experimentados de la Concacaf.

El arbitraje nacional tendrá presencia en el escenario más importante del futbol mundial con César Ramos como protagonista esta noche en Los Ángeles.