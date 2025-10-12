“¡No están solos, atención permanente y cercana!”: Claudia Sheinbaum a damnificados en Huauchinango 

Desde Puebla
La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Huauchinango en recorrido por el albergue para darle continuidad a la atención a damnificados por las intensas lluvias en la Sierra Norte del Estado.
Solidaria y cercana atiende a los pobladores afectados en compañía del gobernador Armenta y de las fuerzas armadas. La ayuda está fluyendo con despensas, atención de maquinaria, cobertores y ropa.
You may also like
-
Llega la ayuda en despensas, ropa y maquinaria para atender a la Sierra Norte tras afectaciones por lluvias
-
Hallan sin vida a Magdalena Sosa, abuelita desaparecida tras deslave en su vivienda en Huauchinango
-
Colombia exhibe y aplasta 4-0 a México previo al Mundial
-
Argentina mantiene paternidad y elimina a México del Mundial sub 20
-
Desde el terror: Hans Schmidt