“¡No están solos, atención permanente y cercana!”: Claudia Sheinbaum a damnificados en Huauchinango 

Desde Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Huauchinango en recorrido por el albergue para darle continuidad a la atención a damnificados por las intensas lluvias en la Sierra Norte del Estado.

Solidaria y cercana atiende a los pobladores afectados en compañía del gobernador Armenta y de las fuerzas armadas. La ayuda está fluyendo con despensas, atención de maquinaria, cobertores y ropa.