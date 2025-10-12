Video: Arzobispo pide por fallecidos tras las inundaciones

María Huerta

Por el eterno descanso de fallecidos a causa de las inundaciones en Puebla y el país tras las fuertes lluvias en la tormenta “Jerry”, pidió el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez.

Durante la misa dominical en la catedral, además elevó oraciones por el padre Bertoldo, asesinado en la diócesis de Chilpancingo, Guerrero.

Hasta el momento, las autoridades estatales han señalado 10 personas fallecidas y más de 6 mil afectadas por la contingencia climática.