Perspectiva Semanal de Norte Económico – Semana del 4 al 8 de mayo

Staff/RG

En la perspectiva global, la paciencia de los inversionistas se está agotando poco a poco ante la falta de avances sustanciales en el conflicto en Irán. Las preocupaciones se están desplazando cada vez más hacia los posibles efectos de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y lo que esto implicaría para la economía e inflación global.

En consecuencia, el Brent subió consistentemente, superando su máximo de marzo y operando por unos momentos encima de US$125 por barril. A pesar de algunos acercamientos, el presidente Trump rechazó una propuesta iraní para reabrir dicha vía marítima ya que, al mismo tiempo, ese acuerdo retrasaría las pláticas sobre su programa nuclear. Estos dos temas son los más críticos, pero las posiciones siguen muy distanciadas.

En este contexto, los principales bancos centrales del mundo mantuvieron sin cambios sus tasas de interés, aunque mostraron más cautela. El mercado ha comenzado a incorporar mayores expectativas de aumentos en los costos de financiamiento. La Eurozona lidera hasta ahora con un aumento implícito de 75pb, con su presidenta dando señales de un posible ajuste en junio. En Inglaterra entre 50pb y 75pb ante riesgos al alza para la inflación y ruido político interno.

En Japón se descuentan prácticamente 0.5 puntos porcentuales, con la debilidad del yen complicando el panorama a pesar de que intervinieron nuevamente en el cambiario y la falta de claridad sobre cuándo podrían ajustar su postura. A la Reserva Federal, el mercado le otorga más tiempo, aunque se percibe una mayor división interna, con riesgos inclinándose a menos reducciones. El prospecto de que los aumentos inicien tan pronto como en junio todavía no es un viento en contra significativo, pero está ganando fuerza.

Si el tema de la guerra no mejora rápidamente, sus potenciales implicaciones para la composición de los portafolios también irían ganando relevancia. En general, un apretamiento de las condiciones financieras y disminución de la liquidez estaría asociado con pérdidas en activos riesgosos como las acciones, sobre todo aquellas de alto crecimiento que típicamente tienen valuaciones más caras. También en los bonos soberanos y corporativos de alta duración en términos nominales.

Por el contrario, instrumentos con protección inflacionaria, altas distribuciones de efectivo (intereses o dividendos) y activos reales como los bienes raíces, infraestructura, algunas materias primas y recursos naturales, podrían resultar beneficiados o relativamente más defensivos.

En Grupo Financiero Banorte continuaremos analizando estos acontecimientos para asesorarlos sobre los riesgos y oportunidades que vayan surgiendo en el entorno local y externo.

En la agenda internacional, a pesar del cese al fuego, la guerra en Irán continuará en el radar. En los datos sobresale el reporte de empleo de abril en EE. UU., donde estimamos 80 mil plazas (vs 186 mil de marzo), con la tasa de desempleo sin cambios en 4.3%. También se publicarán indicadores relevantes como la balanza comercial, crédito al consumo, ventas de casas nuevas y vacantes de empleo de marzo, así como el empleo ADP, el ISM de servicios de abril y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo. En política monetaria, habrá decisiones en Australia, Polonia, Suecia, Noruega y República Checa, además de minutas en Brasil, Colombia y Japón, junto con discursos de miembros de la Reserva Federal.

En los corporativos, continúa la temporada de reportes del S&P 500 con 128 empresas publicando su desempeño. Al cierre del jueves, 60.2% del total ya habían reportado. Las utilidades por acción muestran un crecimiento de 29.5%, con una tasa de sorpresas positivas en 80.7%, por encima del 74.4% del trimestre anterior.

En China se publicarán indicadores PMIs, balanza comercial y la inflación de abril. Mientras tanto, en la Eurozona conoceremos las ventas al menudeo de marzo, la producción industrial de marzo en Brasil y Alemania.

En la agenda nacional destacó el anuncio de la presidenta Sheinbaum de un acuerdo entre el gobierno federal, Pemex y representantes del sector gasolinero para mantener el precio del diesel en $27.00 por litro. Asimismo, la SHCP anunció la eliminación de comisiones por pagos con terminales bancarias y vales en las gasolinerías durante los próximos seis meses. Adicionalmente, el gobierno mexicano lanzó un plan para incrementar las compras de acero producido en el país, priorizándolo para la construcción de proyectos de infraestructura.

Hacia delante, la atención estará en la decisión del Banco de México. Anticipamos un recorte de 25pb con una votación dividida, llevando la tasa de referencia a 6.50%. También esperamos un cambio en la guía futura, señalizando claramente que esta sería la última disminución del ciclo actual. Si así sucede, nuestra visión de que la tasa se quedará en este nivel el resto de este año y en todo 2027 se reforzaría.

En los datos se publicará el consumo privado e inversión fija de febrero, las remesas de marzo, la inflación y los indicadores PMIs del IMEF de abril, así como las encuestas de expectativas del banco central y del sector bancario.

La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que se derive del uso de este reporte o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.