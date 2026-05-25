La Furia Roja con su amanecer y consolidación… y el Tricolor que aún no ve para cuando va a amanecer.

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

No cabe duda, amigo lector, que nuestro Gobernador Alejandro Armenta, cuando se propone algo, como dice la canción…

“No hay montaña lo suficientemente alta, ni valle lo suficientemente profundo para detenerlo”. Se propuso traer a Puebla como parte de la fiebre y la fiesta de la Copa del Mundo y, con su jefe de Gabinete, José Luis García Parra, lo hicieron posible, y vaya de qué manera.

Mucho mejor que si hubiéramos sido “sede de campamento” o, inclusive, mejor que Monterrey siendo sede oficial.

La diferencia es que en Monterrey dependían del “sorteo de la FIFA” y aquí dependíamos del talento y ejecución de García Parra, y de la determinación y liderazgo del Gobernador Armenta para hacer que el milagro sucediera.

Imagínese usted que todos los comentaristas que vinieron a cubrir el juego de la Selección Mexicana contra Ghana dicen que la Angelópolis es la ciudad con mayor entusiasmo por la Copa del Mundo de todo México, y eso que sólo tenemos dos partidos de preparación para el Mundial, pero con dos selecciones muy queridas y seguidas por todos.

La Selección de México y la Selección de España.

Si el Cuauhtémoc se pintó de verde y blanco el pasado viernes, espere usted a verlo pintado de rojo y amarillo el próximo 8 de junio.

Eso va a ser una verdadera locura…

Porque, aparte, LA FURIA ROJA es un candidato a levantar la Copa del Mundo en NY el próximo 19 de julio.

Por esto mismo, esta columna la quise dedicar a estos dos estilos y formas de hacer el fútbol.

Y sin dejar pasar que, como en las plazas de toros de Las Ventas de Madrid o La Maestranza de Sevilla, esta “entrega” o “columna” SE LA BRINDO a JUAN IGNACIO GALLARDO (Juancho), por el honor de invitar a un servidor, vía esta columna semanal, a colaborar en su prestigiado e histórico diario MARCA.

El periódico #1 de España y el #2 de deportes a nivel mundial en castellano, sólo detrás de ESPN en español.

Va mi “montera” por usted, Juancho…

Las diferencias entre el futbolista español y el mexicano son varias y, desafortunadamente, cada vez se hacen más grandes. Las más evidentes están en su formación táctica, la cultura y forma de entrenamiento, y la adaptación al desgaste físico en los entrenamientos.

Mientras que el jugador español prioriza la disciplina posicional y la toma de decisiones rápidas desde temprana edad, y desarrolla una técnica muy depurada conforme va avanzando en sus procesos, el mexicano destaca más por su técnica individual (la cual es la base de su calidad y valía), pero que, desgraciadamente, de 20 años a la fecha se ha ido perdiendo, ya que no se practica ni hay formadores de calidad que la puedan depurar.

Cada vez, el futbolista mexicano depende solamente de sus condiciones técnicas innatas o empíricas que el propio futbolista desarrolla, y depende más de su velocidad y capacidad de desgaste físico durante el encuentro.

El futbolista español se forma en un entorno donde la posesión, el juego de posición y la comprensión táctica son fundamentales.

Crecen aprendiendo a jugar con pocos toques y a leer los espacios, lo que les permite adaptarse con facilidad a las ligas más exigentes de Europa.

Por otra parte, el futbolista mexicano, históricamente, se ha caracterizado por el descaro, el regate y la velocidad propios de nuestra estatura y agilidad.El jugador mexicano tiende a ser más intuitivo y a destacar en el mano a mano, aunque a menudo requiere un periodo de adaptación táctica cuando da el salto al balompié europeo para estructurar mejor su juego.

El futbolista español está inmerso en una cultura de máxima exigencia y competencia interna.

En Europa no existen puestos asegurados, lo que obliga al futbolista a mantener un alto nivel de concentración e intensidad en cada entrenamiento para ganarse el puesto.

Por el contrario, el futbolista mexicano suele ser muy pasional y talentoso, pero en ocasiones la adaptación a Europa o a la exigencia de un entrenador les cuesta porque están acostumbrados a un entorno donde hay mayor paciencia y menos rotación en los planteles titulares.

Además, las comodidades y buenos salarios en la Liga MX a veces frenan la necesidad o el deseo de emigrar.

El futbolista español, su juego es más cerebral y técnico.

Prioriza la conservación del balón, jugar agrupados y generar peligro mediante pases filtrados y movilidad constante.

El futbolista mexicano, desde su entorno de la Liga MX, juega más a aprovechar el error del rival, a simular faltas y, sobre todo, a buscar hacer caer en el error al árbitro.

Por eso mismo, la Liga MX está catalogada por muchos profesionales como una liga de “simular que jugamos” y solamente desarrollar un desgaste físico ante la tribuna.

El futbolista mexicano suele correr grandes distancias, soportar mejor la altura y el calor, y destacar por su fortaleza en las transiciones rápidas.

Esto es por lo que toca a los jugadores “españoles vs. los mexicanos”.

Ahora pasemos a comparar las ligas.

La Liga de España registra históricamente más empates que la Liga MX.

El torneo español se ha consolidado entre las cinco grandes ligas de Europa con el promedio más alto de empates, rondando consistentemente entre el 28 % y el 30 % de sus partidos.

En contraste, la Liga MX suele tener un porcentaje menor, promediando por abajo del 25 % de empates.

LA LIGA suele ser conocida en Europa como “la liga de los empates”.

Debido a la gran paridad táctica entre equipos de media tabla hacia abajo y a las defensas muy estructuradas, los marcadores igualados son más comunes.

A pesar de la naturaleza de los “torneos cortos” que premian ganar, el formato a menudo genera partidos cerrados, pero estadísticamente termina con menos empates globales que su contraparte española.

Para un servidor, amigo lector, la principal diferencia radica en el estilo de juego.

El fútbol español suele priorizar el control de los partidos y la táctica posicional, mientras que el fútbol mexicano tiende a ser más explosivo, de ida y vuelta, lo que se traduce en un menor número de empates.

Ahora pasemos a nivel de selecciones; aquí es “donde la puerca torció el rabo” o, dicho de otra forma, “aquí se jodió el invento”.

Hasta 1978, los números de ambas selecciones no eran nada del otro mundo.

La Selección Española participó en cinco ediciones mundialistas entre 1934 y 1978. Su mejor resultado en este periodo fue el cuarto lugar obtenido en Brasil 1950.

México tuvo presencia en ocho Copas del Mundo durante este lapso, sin lograr avanzar de la fase de grupos en la mayoría de ellas, a excepción de su Mundial como anfitrión en 1970, donde llegó a cuartos de final.

Pero llegamos a los Mundiales de España 82 y México 86, donde estos países fueron anfitriones.

España, en su Mundial, llegó hasta la segunda ronda y quedó en la posición 12.

Por su parte, México fue eliminado en cuartos de final por Alemania y quedó en la sexta posición general.

Después de organizar cada quien su Mundial, la Selección Mexicana obtuvo una mejor posición que su símil de España y todo debería

haber sido “viento en popa” para el fútbol mexicano.

Pero no fue así.

España empezó una curva ascendente hasta llegar al cuatrienio de 2008 a 2012, donde ganó dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010).

México se vio frenado por su NO PARTICIPACIÓN en ITALIA 1990 debido al castigo por la falsificación de actas de nacimiento (cachirules), y perdió el desarrollo de una generación de jugadores, teniendo que reiniciar su proceso rumbo al Mundial de 1994.

Y aquí llegamos a un punto de inflexión, a mi modo de ver, amigo lector: los entrenadores nacionales desde 1982 a la fecha.

Mientras España se ha caracterizado por mantener una línea de directores técnicos basada en dar continuidad a largos y exitosos proyectos, donde sobresalen los periodos de Luis Aragonés y Vicente del Bosque (de 2004 a 2016), es decir, 12 años entre ambos, en ese mismo periodo México tuvo como seleccionadores nacionales a La Volpe, Hugo Sánchez, Aguirre, Chepo de la Torre, Vucetich, Herrera y Osorio.

Siete entrenadores… una verdadera locura.

Contra sólo dos de España.

Pero de España, los dos mejores que han tenido en su historia, en mi muy particular punto de vista.

¿Qué puedo decir de los dos arquitectos más importantes de la historia del fútbol español?

Juntos transformaron la mentalidad perdedora de España y la llevaron a la cima mundial, logrando la histórica “Triple Corona” consecutiva: Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012.

El “Sabio de Hortaleza” (Aragonés) fue quien cambió la identidad de los jugadores españoles. Cansados de los complejos históricos, impuso un estilo de juego basado en la posesión y el toque (el famoso tiqui-taca), apoyado en jugadores con gran talento.

Su carácter fuerte, motivacional y su exigencia máxima por ganar fueron clave para romper la sequía de 44 años sin títulos y conquistar la Euro 2008.

Vicente del Bosque, el gestor de la gloria mundial, tomó las riendas tras la Euro 2008 y demostró una capacidad única para gestionar egos y mantener al grupo en lo más alto.

Bajo su dirección serena y de diálogo, España ganó su primer Mundial en Sudáfrica 2010 y posteriormente arrasó en la Euro 2012.

Además, ostenta el récord histórico de ser el único entrenador que ha ganado una Copa del Mundo, una Eurocopa y una UEFA Champions League.

Ve usted la calidad de estos dos monstruos de la dirección técnica y del conocimiento del jugador español.

Como un apunte muy significativo, y que me permitirá abordar la última parte de esta entrega, le quiero hacer notar que Hugo Sánchez considera a Luis Aragonés como su máximo maestro, padre deportivo, consejero y mayor referente como entrenador.

El “Sabio de Hortaleza” lo marcó profundamente cuando recién llegó al Atlético de Madrid al decirle:

“Hugo, en esta vida hay que hacer cosas grandes; si las haces, vivirás para siempre”.

Frase que se convirtió en su motor para convertirse en leyenda del REAL MADRID.

Quiere decir que Luis Aragonés tenía esa “magia” que tienen algunos seres “bendecidos” por Dios, que hacen que sus dirigidos puedan pasar de seres “ordinarios” a seres “extraordinarios” y de “extraordinarios” a “inmortales”.

Qué bendición para el fútbol español fue tener a Luis Aragonés.

Pero México también tuvo su Bendición en la figura de “EL FLACO” CÉSAR LUIS MENOTTI, otro ser de luz que pudo dar un giro de 180 grados al futbolista mexicano.

Desafortunadamente, sólo estuvo 17 meses, de julio de 1991 a diciembre de 1992.

Diecinueve partidos son los que dirigió entre amistosos y eliminatoria mundialista.

En ningún torneo internacional pudo participar su selección.

Se imagina, amigo lector, si la Selección Mexicana al mando de Menotti hubiera levantado la Copa América de 1993 jugando con autoridad y contundencia contra Argentina.

Eso habría sido una locura…

¡AHÍ Y SÓLO AHÍ!

Estaba el PUNTO DE INFLEXIÓN DEL FÚTBOL MEXICANO…

EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL FÚTBOL MEXICANO…

Como lo fue para Argentina en 1978… el “Flaco” Menotti.

Y después de este análisis y ver las DIFERENCIAS y las SEMEJANZAS que pudieron ser y no fueron entre ambas selecciones…

La GENTE DE TELEVISA y de la FEMEXFUT, liderada por el GÜERO BURILLO (QEPD) en ese entonces, deberían haber colgado una manta en el Ángel de la Independencia diciendo lo siguiente…

“TENÍAS RAZÓN, MAURER… MENOTTI ERA EL INDICADO PARA CAMBIAR EL RUMBO DEL FÚTBOL EN MÉXICO”…

Y ya inspirado en este análisis, el VICENTE DEL BOSQUE de la Selección Mexicana bien pudo ser MANUEL LAPUENTE (QEPD).

Discúlpeme, Dr. Mejía Barón, pero creo que ante estos protagonistas, y después de recordar el juego contra Bulgaria en el 94 y su falta de toma de decisiones para derrotarlos, no me cabe la menor duda de que usted quedó como el antagonista de la Selección Nacional.

Y los VILLANOS de la Selección Mexicana, deportivamente e históricamente hablando, han sido los DIRECTIVOS.

Todos sin excepción, pero principalmente aquellos que, por su torpeza y poca ética, nos marginaron del Mundial de Italia 1990 y después nos privaron de tener al “FLACO” MENOTTI haciendo un “antes y un después”, el equivalente a LUIS ARAGONÉS en España.

Hoy en día, nuestra confianza y fe están depositadas en el “Vasco” Javier Aguirre, el técnico que triunfó en LIGA MX y que se consolidó en LALIGA de España.

Un abrazo para todos aquí en México y allá en España.

– Y la invitación está más que puesta para recibir a Juancho Gallardo y a todos los amigos de MARCA e invitarles a comer un majestuoso MOLE POBLANO acompañado con ARROZ, como sólo en Puebla se puede hacer. –

Amigo lector, no deje de ir al partido del próximo 8 de junio entre España y Perú; el espectáculo está garantizado, habrá goles al por mayor y la FURIA ROJA cortará “orejas y rabo” esa tarde en el Cuauhtémoc.

Señor Gobernador, gracias por el espectáculo y la alegría que está trayendo a nuestra ciudad.

Ver a estas selecciones nunca se olvida y, ante los pobres resultados de La Franja, esto es un “bálsamo” para la afición, la cual está dejando muy en claro el mensaje…

“SI HAY CALIDAD, ESPECTÁCULO Y VICTORIAS… NOSOTROS ESTAMOS”

Señores de Azteca, escuchen el mensaje y no se hagan “los que no lo ESCUCHAN…”

Amigo lector, para un servidor esta es una columna y una fecha muy especial.

Ya que, gracias a usted y a su preferencia desde hace más de 20 años, semana a semana me ha hecho superarme para entregarle una columna con información de calidad y, en la gran mayoría de los casos, en calidad de exclusiva.

Ya que usted no se merece menos de eso y yo tampoco quedo satisfecho con menos.

Esto inició como un hobby lleno de pasión y amor por el fútbol, y hoy es un compromiso y una responsabilidad bastante grande.

De empezar por escribir para el público poblano con información del Puebla de la Franja, pasamos a escribir también información para el “círculo rojo” del fútbol mexicano y hoy tenemos que “brincar el Océano” para escribir también para España.

Muchas gracias al prestigiado Diario MARCA y a su Director General, JUAN IGNACIO GALLARDO, por confiar en un servidor para publicar esta columna en las diferentes modalidades (preescrita y digital) de sus plataformas de MARCA.

El compromiso es muy grande y así lo asumo.

Gracias a MARCA por este honor y a usted, amigo lector, por acompañarme, motivarme y también exigirme dar lo mejor para ustedes desde hace más de 20 años.

Un abrazo a todos y ARRIBA MARCA, “El Diario Deportivo de Todas las Aficiones”.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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