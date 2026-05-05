Suben las exportaciones, pero no impactan en el crecimiento económico de México

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En el número 32 del “Boletín de análisis económico” se aborda el incremento de 27.7 por ciento anual en el comercio exterior, pero basado en la importación de bienes intermedios que luego se venden con escaso valor agregado. Además, el PIB nacional se contrajo 0.8 por ciento en el primer trimestre del año y el mercado laboral sigue estancado.

En marzo de 2026, México aumentó 27.7 por ciento anual sus exportaciones o venta de mercancías al extranjero respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, este dinamismo del comercio exterior no se refleja en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que bajó 0.8 por ciento anual en el primer trimestre de este año.

Estos datos, analizados en el Boletín de análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO (ENI), presentan una economía nacional débil y sin expansión, que también se refleja en un mercado laboral precario y que sigue empujando a las personas a la informalidad, especialmente a las mujeres.

De acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México, cuyos datos los aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró 175 mil 586 millones de dólares en exportaciones de enero a marzo de 2026, 17.9 por ciento anual mayor al mismo trimestre de 2025. Este incremento se debe al aumento de las exportaciones manufactureras no automotrices (30.2 por ciento), pero hay un deterioro en las ventas de la industria automotriz (-2.9 por ciento) y un desplome de las exportaciones petroleras (-25.5 por ciento).

En consonancia, las importaciones o adquisiciones de mercancías a otros países se han elevado 24.3 por ciento anual en marzo de 2026 y 18.4 por ciento en el primer trimestre del año. México está elevando la compra de bienes intermedios no petroleros (22.9 por ciento de enero a marzo), lo que significa que las industrias mexicanas están aumentando la compra de insumos que son parte de procesos productivos para la exportación, lo que estaría limitando el dinamismo que mostró el comercio exterior en este comienzo de año.

“Si las exportaciones crecen, pero la economía está estancada, no son un motor de crecimiento económico”, menciona Elvira Mireya Pasillas Torres, académica de la ENI y responsable editorial del boletín. “Estos datos sugieren que importamos productos intermedios para terminarlos de manufacturar y volverlos a exportar con poco valor agregado”.

Pasillas añade el riesgo de que México no logre mantener su crecimiento en exportaciones por la incertidumbre ante la renegociación del T-MEC, que a su vez está sujeto a la vigente incertidumbre en la relación entre nuestro país y Estados Unidos por temas políticos y de seguridad.

La reciente estimación oportuna del PIB arrojó que México se contrajo 0.8 por ciento en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Esto significa que la economía está creciendo anualmente 0.2 por ciento, lo que confirma la tendencia de desaceleración desde 2023.

“La combinación de un consumo interno moderado, una inversión privada débil y un entorno externo incierto ha reducido el margen de expansión”, señala el Boletín de análisis económico en la página 3.

Ante esta situación, la ENI proyecta un crecimiento económico a la baja en 2026. Ahora la estimación está entre 0.7 y 1.1 por ciento anual, bastante menor respecto a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 1.8 y 2.8 por ciento, o a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI,1.6 por ciento) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1.3 por ciento).

Respecto al mercado laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló un crecimiento de 10 por ciento en la población desocupada de marzo de 2025 a marzo de este año. Además, la tasa de informalidad subió de 54.3 a 54.8 por ciento, lo que significa que, en el último año, más de 535 mil mexicanos ofrecieron su fuerza de trabajo sin recibir prestaciones o derechos como la seguridad social.

“Estos resultados apuntan a un mercado laboral que no solo enfrenta dificultades para generar empleo suficiente, sino que además presenta un desplazamiento hacia condiciones laborales más precarias”, enfatiza el documento en la página 5.

Las mujeres son las que más sufren el deterioro del empleo, ya que en el último año más de 425 mil de ellas han perdido sus trabajos formales. Además, más de la mitad (54.9 por ciento) perciben hasta un salario mínimo diario de sueldo, esto es, ganan 9 mil 582 pesos mensuales o menos.

Aunque la tasa de desocupación es relativamente baja (2.4 por ciento) esto no se debe a políticas gubernamentales exitosas en generación de empleo, señala Pasillas, académica del ITESO.

“Los gobiernos [de México y Jalisco] presumen la tasa de desocupación, que sí es de las bajas a nivel internacional comparándola con otros países de la OCDE. Pero a diferencia de esas naciones, México tiene un mercado laboral mucho más precario, tenemos mayor pobreza y no trabajar no es opción, por eso la tasa es baja. Si no puedes trabajar en algo formal, te vas al mercado informal”, explica.

Crecimiento mediocre en Jalisco

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) registra que Jalisco creció su economía 1.6 por ciento anual en 2025. Con ello, la entidad ocupa el sitio 16 de 32 estados, un desempeño económico de media tabla.

La economía jalisciense se sostuvo por el dinamismo de la construcción (17.4 por ciento), pero persiste el bajo desempeño de las actividades primarias (-4.3 por ciento), el comercio (-1.3 por ciento), la minería (-1.3 por ciento) y la generación y distribución de energía (-1.1 por ciento).

“La composición sectorial del crecimiento muestra una economía que depende de impulsos específicos -como la construcción y algunos servicios-, pero sin un dinamismo generalizado en sus principales motores productivos”, explica el boletín en la página 8.

El análisis económico de la segunda quincena de abril publicado por la ENI se puede revisar en https://ite.so/boleconomi32.