“Orgulloso de representar a la BUAP”: Hugo Prado Ocaña Competirá en nado en aguas abiertas durante la Olimpiada Nacional 2026

Estudiante de la Licenciatura en Readaptación y Activación Física, logró su clasificación durante el Campeonato Nacional de Nado en Aguas Abiertas al completar un circuito de 10 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 23 segundos

Desde Puebla

La Olimpiada Nacional de Aguas Abiertas se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo en Nayarit.

Asimismo, Prado Ocaña competirá en el Campeonato Nacional Universitario ANUIES, evento que tendrá como sede la alberca olímpica de la UNAM participando en la disciplina de natación en las pruebas de 200, 400, 800 y 1500 metros.

Explicó que: “Fuimos al Nacional de Aguas Abiertas, que para pasar ahí primero clasifiqué en Epazlán, en la prueba de knockout, fueron 3 kilómetros, consistió en nadar 1500 metros, pasaban los 15 primeros, después nadábamos 1000, pasaban los 10 primeros y después era la final, que se nadaban 500 metros, donde quedé en tercer lugar, clasifiqué al nacional en Playa Regatas Veracruz, nadé los 10 kilómetros en la categoría de 18 a 19 años, hice un tiempo de 2 horas 14 23 segundos y quedé en el lugar 25 clasificando a nacionales CONADE.

“En las próximas competencias, del 22 al 26 de mayo, en Nayarit, espero rankearme más abajo de lo que voy para colocarme entre los mejores del país.

“Se debe preparar uno mucho mentalmente, ya que es una prueba muy exigente, a la edad de 14 años yo nadaba 5 kilómetros, todavía ahí lo sentía fácil, no me cansaba mucho, pero subía a nadar 7.500 y ya llega un punto donde ya no puedes acabar, porque te sientes muy cansado”

“Es un poco complicado pero para todo hay tiempo, si lo sabes organizar puedes hacer todo lo que te gusta y dar los mejores resultados tanto deportivamente como académicamente.

“Sé que es algo que me gusta y que, si tengo la disciplina para hacer este deporte, puedo lograr grandes cosas”, concluyó.