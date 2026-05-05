En el terrorífico Chignahuapan: Un violento robo con violencia más

Abelardo Domínguez

Mientras las redes oficiales del gobierno de Chignahuapan se llenan de publicaciones presumiendo el “reforzamiento de la seguridad” y patrullajes preventivos, los ciudadanos de a pie enfrentan la amarga realidad de un municipio donde trabajar se ha vuelto una actividad de alto riesgo.

El asalto: 5:30 AM, el terror en la carretera

La madrugada de este miércoles, la violencia alcanzó a una familia de comerciantes que, como cada día, iniciaba su jornada laboral. Aproximadamente a las 5:30 horas, sobre la carretera de Chignahuapan, a la altura del puente de Coacoyunga, el propietario de una camioneta de carga y su hija fueron interceptados por sujetos armados.

Bajo una violencia desmedida, las víctimas fueron encañonadas frente a frente, obligándolas a entregar no solo sus pertenencias personales, sino su principal herramienta de sustento: una camioneta utilizada para la comercialización de sus productos.

Este hecho no es un incidente aislado, sino que se suma a una creciente ola de asaltos en la región que pone en entredicho la efectividad de las autoridades locales. El contraste es evidente:

En redes sociales: Las autoridades locales proyectan una imagen de control y vigilancia constante.

En las calles: El robo de vehículos con violencia y los asaltos en tramos carreteros estratégicos, como Coacoyunga, siguen siendo el “pan de cada día” para transportistas y comerciantes.

¡Ayúdenos a encontrarla!

La familia afectada solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la unidad robada. La pérdida de este vehículo representa un golpe crítico para su economía, ya que es el medio con el que transportan sus mercancías.

Si usted tiene información sobre el paradero de la camioneta o fue testigo del incidente en la zona del puente de Coacoyunga, se le pide dar aviso de inmediato a las autoridades o reportarlo de manera anónima.