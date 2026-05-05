Desfile de 5 de Mayo se desarrolló con saldo blanco

María Tenahua

En un ambiente familiar, los poblanos vivieron el 164 aniversario de la Batalla de 5 de Mayo, con el tradicional desfile cívico-militar.

Por ello, desde temprana hora, la gente se comenzó a congregar en la calzada Ignacio Zaragoza y bulevar 5 de Mayo, donde el colorido, el entusiasmo y la música de los diferentes contingentes estudiantiles y del Ejército Mexicano hicieron esta gran fiesta.

Sin importar los rayos de sol, la gente con sombrillas, gorros o sombreros permaneció en las vialidades por donde marcharon los contingentes y carros alegóricos, para disfrutar lo que se prepara por meses.

A Lñla zona de la calzada y antes de llegar a Los Fuertes, la gente acudió, para aplaudir a los alumnos que hicieron su mejor esfuerzo al desfilar.

Los aplausos no se hicieron esperar cuando el grupo de alumnos y maestros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec marcharon y cerraron el desfile.

También estuvieron ambulantes, debido a que durante este cuadrante vendieron de todo tipo de productos, como alimentos y bancos, aunque el gobierno de la ciudad señaló que no iba a permitirlo.