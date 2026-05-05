Lilia Cedillo participó en el desfile del 5 de mayo

María Huerta
A través de redes sociales, la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo manifestó alegría por participar en el desfile cívico-militar del 5 de mayo.
“Me llena de alegría y orgullo marchar hombro con hombro como comunidad universitaria y portar nuestros colores en el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla.
¡Que gran día para ser #LoboBUAP!”, compartió.
En sus fotografías se ve el contingente de la máxima casa de estudios, acompañada de docentes.
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